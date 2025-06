Pagelle Italia-Moldova 2-0: Raspadori e Cambiaso salvano gli azzurri, Retegui flop, Spalletti chiude male

Top e flop della partita Italia-Moldova, valevole per la 2a giornata delle qualificazioni Mondiali: serviva una goleada, ma ancora una volta gli azzurri deludono

Serviva una goleada, ma goleada non c’è stata. L’ultima di Spalletti alla guida dell’Italia si chiude con un deludente 2-0 alla modesta Moldova. Raspadori e Cambiaso firmano un successo che racchiude tanta sofferenza e un gioco inesistente. Anche a Reggio Emilia pioggia di insufficienze: Retegui inesistente, Frattesi impreciso.

Italia-Moldova: subito un brivido per gli azzurri

Per la sua ultima partita da ct Spalletti lancia Ranieri in difesa, rilancia Frattesi, Ricci e Dimarco tra i titolari e si affida ancora a Raspadori e Retegui in attacco. Dopo 10′ minuti Moldova in vantaggio a Reggio Emilia: da una palla persa da Frattesi scatta la ripartenza degli ospiti. L’Italia è immobile e sulla destra Reabciuk ha tutto il tempo di prendere la mira e crossare: colpo di testa di Nicolaescu, che, però, è in fuorigioco.

Al quarto d’ora sono gli azzurri a sfiorare il gol: calcio di punizione di Raspadori dalla destra e colpo di testa del debuttante Ranieri sulla traversa. La banda Spalletti è sulle gambe, quasi incapace di fronteggiare la velocità degli avversari che, appena possono, partono in contropiede. Lì davanti si fa una fatica tremenda ad aumentare i giri del motore: ci provano Retegui prima e Dimarco poi, senza tuttavia creare chissà quali pericoli ad Avram.

Raspadori la sblocca nel suo ex stadio

La sensazione è che serva uno spunto personale per uscire dall’impasse, dalle sabbie mobili. Ed è proprio ciò che succede a 5′ dall’intervallo grazie a un tiro di controbalzo del numero 10 Raspadori, che al Città del Tricolore è di casa per i suoi trascorsi al Sassuolo.

Subito dopo, però, l’Italia rischia grosso in due circostanze: Ionita si divora subito il pareggio su una respinta non perfetta sulla linea, poi Dimarco salva sulla linea sul colpo di testa a botta sicura di Dumbravanu.

Spalletti cambia e Cambiaso segna

Doppio cambio al rientro dagli spogliatoi: dentro Barella e Orsolini, fuori Ricci e Dimarco. E da uno spunto dell’esterno del Bologna, che salta secco un avversario, arriva il tap in di Cambiaso, che fa 2-0.

Il risultato, però, non cambia più. E non una buona notizia in chiave Mondiali, visto che agli azzurri serviva una vittoria con tanti – ma proprio tanti – gol.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 5,5: Respinta tutt’altro che perfetta sul tiro potente ma centrale di Reabciuk: Ionita per poco non ne approfitta.

Respinta tutt’altro che perfetta sul tiro potente ma centrale di Reabciuk: Ionita per poco non ne approfitta. Di Lorenzo 5: La corsia destra dell’Italia offre il fianco alle sgroppate della Moldova che trova la strada spianata.

La corsia destra dell’Italia offre il fianco alle sgroppate della Moldova che trova la strada spianata. Bastoni 5,5: Contro la selezione numero 154 del ranking la difesa sbanda in maniera paurosa.

Contro la selezione numero 154 del ranking la difesa sbanda in maniera paurosa. Ranieri 5,5: Mezzo voto in più per la traversa che gli ha negato la gioia del gol al debutto (dall’83’ Coppola : sv).

Mezzo voto in più per la traversa che gli ha negato la gioia del gol al debutto (dall’83’ : sv). Cambiaso 6: Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto in occasione del raddoppio che porta la sua firma.

Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto in occasione del raddoppio che porta la sua firma. Frattesi 5: Impreciso, troppo impreciso. E non riesce a pungere come sa.

Impreciso, troppo impreciso. E non riesce a pungere come sa. Ricci 5: Rovella o Ricci cambia poco. Entrambi non sono stati capaci di far girare la squadra (dal 46′ Barella : 5).

Rovella o Ricci cambia poco. Entrambi non sono stati capaci di far girare la squadra (dal 46′ : 5). Tonali 5: Altra prestazione di dimenticare. Eppure, di rientro dalla squalifica, si era reso protagonista di prove maiuscole.

Altra prestazione di dimenticare. Eppure, di rientro dalla squalifica, si era reso protagonista di prove maiuscole. Dimarco 5,5: Rischia di commettere un fallo da rigore, ma poi si rende protagonista di un salvataggio provvidenziale sulla linea. In quanto a spinta così e così (dal 46′ Orsolini : 6,5. Entra molto bene in partita: il 2-0 è frutto di uno spunto alla Orsonaldo).

Rischia di commettere un fallo da rigore, ma poi si rende protagonista di un salvataggio provvidenziale sulla linea. In quanto a spinta così e così (dal 46′ : 6,5. Entra molto bene in partita: il 2-0 è frutto di uno spunto alla Orsonaldo). Raspadori 6,5: Se non altro ha il merito di sbloccare il match con un bel gesto tecnico (dal 77′ Maldini : sv).

Se non altro ha il merito di sbloccare il match con un bel gesto tecnico (dal 77′ : sv). Retegui 4,5: Centottanta minuti di nulla o quasi. A differenza della partita di Oslo, questa volta tenta due volte il tiro, ma senza troppa convinzione. Dov’è finito il re dei bomber dell’ultima Serie A? (dal 72′ Lucca : sv).

Centottanta minuti di nulla o quasi. A differenza della partita di Oslo, questa volta tenta due volte il tiro, ma senza troppa convinzione. Dov’è finito il re dei bomber dell’ultima Serie A? (dal 72′ : sv). Allenatore Spalletti 4,5: L’ultima da ct è soporifera, uno stillicidio. Anche l’Estonia – non l’Argentina – era riuscita a segnare tre gol alla Moldova. Brutta, bruttissima la Nazionale. Serviva una squadra a trazione anteriore e, invece, si è visto un undici privo di idee, di coraggio, di iniziativa e ancora una volta troppo fragile in difesa. Non solo: Spalletti avrebbe potuto anche osare le due punte o un sistema di gioco diverso per provare ad aumentare il bottino di reti e migliorare la differenza reti, ma è rimasto ancorato alle sue idee.

Top e flop della Moldova