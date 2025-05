Playoff Serie C: il Pescara perde ma elimina il Catania, gol e spettacolo a Rimini. Ora il secondo turno nazionale

Va in archivio il primo turno nazionale degli spareggi promozione, con la squadra di Toscano che sarà costretta a giocare ancora in Lega Pro. Entrano in gioco le seconde classificate

Quella di ieri è stata una serata ricca di gol e spettacolo in Serie C, in occasione delle gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff. Fa rumore l’eliminazione del Catania di Mimmo Toscano, che vince con un gol di scarto a Pescara, ma è fuori a causa del peggior piazzamento nella regular season. Passa Silvio Baldini. Avanti Atalanta U23 e Giana Erminio, che hanno avuto la meglio su Torres e Monopoli, mentre è successo di tutto a Rimini, tra la squadra di Buscé e la Vis Pesaro di Roberto Stellone. Ko indolore anche per il Crotone di Longo, che elimina la Feralpisalò. E oggi i nuovi accoppiamenti per il secondo turno nazionale degli spareggi promozione.

Playoff Serie C: il Pescara perde ma elimina il Catania

Il Pescara di Silvio Baldini stacca il pass per il secondo turno della fase nazionale dei playoff, battendo nel doppio confronto il Catania di Mimmo Toscano. Una dolce sconfitta quella maturata ieri sera allo stadio “Adriatico – Cornacchia”, con gli abruzzesi forti dell’1-0 dell’andata e del miglior piazzamento in classifica. Di Gennaro e Montalto non bastano agli etnei, che salutano questo mini-torneo e i sogni promozione.

Avanti Silvio Baldini, allenatore spesso divisivo, ma già capace di vincere i playoff di Serie C con il Palermo nel 2022. Attenzione alle qualità di Merola e compagni, che saranno nuovamente tra le teste di serie nel nuovo sorteggio. Il gol qualificazione, alla fine, è targato Tonin, che all’80’ ha spento le speranze siciliane.

Clamoroso a Rimini, la Vis Pesaro vince 4-3 e ribalta il pronostico

Incredibile quanto successo allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, dove la pressione mangia i padroni di casa e alimenta la spensieratezza della Vis Pesaro di Roberto Stellone, capace di realizzare un tris nei primi 45 minuti. Paganini, Di Paola e Okoro regalano un secondo tempo più sereno agli ospiti, nonostante il gol di Langella all’alba dell’intervallo.

Nella ripresa, il tentativo di rimonta del Rimini viene reso vano da Tavernaro, che cala il poker e manda la Vis al secondo turno nazionale dei playoff. Nel recupero, la marcatura di Parigi serve solo ad arricchire il tabellino finale.

Passa il Crotone, Monopoli e Torres eliminate

Ko indolore per il Crotone di Emilio Longo, che cede il passo alla Feralpisalò nel secondo round del doppio confronto, ma passa il turno grazie al 3-1 dello “Scida”. Vittoria importante per i pitagorici, arrivati piuttosto lanciati a questi spareggi promozione. L’attacco rossoblù non fa sconti: riflettori puntati su Guido Gomez, Tumminello e Murano.

Eliminate Monopoli e Torres, due squadre chiamate a rimonte quasi impossibili tra le mura amiche. I gabbiani pugliesi pagano l’inferiorità numerica contro la Giana Erminio e perdono anche la gara di ritorno, ma escono tra gli applausi e l’ovazione dei propri tifosi. Una stagione importante dopo il playout di un anno fa. Per l’undici di Gorgonzola, invece, un altro traguardo che finisce dritto nei libri di storia della società. 1-3 (anche) al “Veneziani”.

Finisce 2-1, invece, al “Vanni Sanna” di Sassari, con la Torres che riesce soltanto a togliersi la soddisfazione di chiudere l’annata con un successo, dopo la brutta figura di Caravaggio. Passa con merito l’Atalanta U23, che aveva già ipotecato la qualificazione all’andata, vincendo con un roboante 7-1.