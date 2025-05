Serie C playoff, Atalanta U-23 a valanga, Crotone e Giana ok. Catania, che beffa: il Pescara vede i quarti

Vittoria nettissima dell'Atalanta contro la Torres e quarti in tasca. Crotone e Giana Erminio a un passo dal passaggio del turno, Catania beffato

Andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C con Atalanta U-23, Crotone e Giana Erminio con un piede – e forse anche più – già ai quarti. Catania beffato nel finale dal Pescara e obbligato a vincere con un distacco di almeno due reti al ritorno che si giocherà mercoledì. Tutto rimandato tra Vis Pesaro e Rimini.

Atalanta U-23-Torres 7-1: i bergamaschi blindano i quarti

Vittoria schiacciante per l’Atalanta U-23, che in casa ha battuto la Torres col risultato di 6-1. Grandi protagonisti della serata dei bergamaschi Dominic Vavassori e Federico Cassa, autore il primo di una tripletta che ha permesso ai nerazzurri di chiudere la pratica già nella prima frazione e il secondo di tre reti nella ripresa. Di Vanja Vlahovic l’altra rete dell’Atalanta, mentre il gol della bandiera per la Torres è stato messo a referto da Luca Zamparo.

Giana Erminio-Monopoli 3-1

Vittoria in rimonta per la Giana Erminio in casa contro il Monopoli, passato immediatamente in vantaggio con Nicolò Bruschi al quarto minuto. La formazione di Gorgonzola ci mette però poco più di dieci minuti a ribaltare il risultato grazie alle reti di David Stuckler prima e di Marco Nichetti poi. Nella ripresa arriva anche il gol di Alessandro Lamesta che fissa il risultato sul 3-1 permettendo alla Giana Erminio di guardare con fiducia al ritorno di mercoledì.

Crotone-FeralpiSalò 3-1

Stesso risultato anche per il Crotone, che in casa si sbarazza del FeralpiSalò per 3-1. Ad aprire le marcature per i padroni di casa è Vinicius Negro di Stefano a pochi minuti dal termine del primo tempo. A riportare il risultato in parità a inizio ripresa ci pensa Valerio Crespi, ma l’equilibrio dura appena sei minuti, quando Marco Tumminello riporta in avanti la formazione calabrese, che poi blinda il risultato con Jacopo Murano.

Vis Pesaro-Rimini 1-1

L’unico pareggio di giornata è quello tra Vis Pesaro e Rimini, con i marchigiani raggiunti allo scadere dai romagnoli. A portare in vantaggio e illudere la squadra di casa è Luca Paganini nel primo tempo, poi ci pensa Alessandro Lombardi nei minuti di recupero finali, rimandando ogni discorso di passaggio del turno a mercoledì.

Catania-Pescara 0-1

Beffa finale per il Catania invece, che dopo un match estremamente combattuto si è visto battere dal Pescara con una rete di Davide Merola nel finale. Match con qualche tensione nell’arco dell’incontro, con il tecnico dei siciliani Domenico Toscano molto nervoso e Roberto Inglese che alla fine del primo tempo ha litigato a distanza con l’arbitro Zanotti.