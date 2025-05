Playoff serie C: Catania-Pescara il piatto forte del primo turno, l’Atalanta U23 sfida la Torres. Date e regolamento 

Effettuato il sorteggio, il confronto tra le due blasonate l’appuntamento più intrigante: domenica in programma le gare di andata, mercoledì 14 i match di ritorno

La sfida tra due club blasonati come Catania e Pescara rappresenta il piatto forte del primo turno dei playoff nazionali di Serie C: il sorteggio effettuato oggi ha invece abbinato l’Atalanta U23 al Rimini. Qui trovate accoppiamenti, date e regolamento.

Playoff serie C, Catania contro Pescara nel primo turno

È stato Fabio Pecchia, ex allenatore del Parma, a effettuare il sorteggio della primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C, nello studio di Sky Sport. Tra gli abbinamenti più interessanti del turno c’è di sicuro la sfida tra il Catania e il Pescara, due club storici che hanno vissuto il palcoscenico della serie A, guidati da allenatori di grande esperienza: da una parte Mimmo Toscano, allenatore dei rossoazzurri vincitore per quattro volte della serie C in carriera, dall’altra Silvio Baldini, tecnico con un passato in serie A sulle panchine di Parma, Lecce e Catania.

Playoff serie C, l’Atalanta U23 sfida la Torres

A proposito di serie A, sarà la Torres l’avversaria dell’Atalanta U23, seconda squadra del club bergamasco che ha brillato nella sua prima stagione in C, riuscendo a eliminare l’Albinoleffe nel turno precedente. Completano il quadro del primo turno Crotone–Feralpisalò, Giana Erminio–Monopoli e Vis Pesaro–Rimini.

Playoff serie C: date e regolamento

L’andata del primo turno dei playoff nazionali di serie C è in programma domenica 11 maggio, mentre il ritorno si disputerà mercoledì 14 maggio. In caso di parità al termine dei 180′, il regolamento prevede che superi il turno la testa di serie, ovvero la squadra che gioca in trasferta la gara di andata.

Il secondo turno è invece in calendario domenica 18 maggio (andata) e mercoledì 21 maggio). Anche la successiva Final Four prevede sfide con gare di andata e ritorno.

Serie C – Playoff promozione – Primo turno della fase nazionale

Catania-Pescara

Crotone-Feralpisalò

Atalanta U23-Torres

Giana Erminio-Monopoli

Vis Pesaro-Rimini