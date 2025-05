Playout Serie C: riscatto Foggia, la Triestina si salva, Messina retrocede in D

I rossoneri si salvano grazie al gol dell'ex di Emmausso che condanna il Messina, notte fonda Milan Futuro, esulta Tesser: i risultati dei playout

Titoli di coda e saluti in Serie C, con i playout archiviati e le retrocessioni ufficializzate. La più rumorosa quella del Milan Futuro, che non ha saputo dare forza a un progetto appena nato e dopo mille difficoltà è sceso in Serie D. Si è salvata così una piazza importante come quella della SPAL. Notte fonda anche per il Messina, può respirare invece la Triestina, esulta anche il Foggia.

Lucchese, festa al 90′. Il Messina saluta la Serie C

Al Foggia basta un gol dell’ex Emmausso per scacciare via i fantasmi della retrocessione e ripartire il prossimo anno con ambizioni migliori. Niente da fare per il Messina, che saluta la categoria al termine di una brutta stagione. Tanta paura anche per la Lucchese che esulta soltanto a pochi istanti dal 90′ grazie alla rete di Badje, per il 2-2 finale che premia i toscani per il miglior piazzamento nella classifica della regular season rispetto al Sestri Levante. Tante nubi comunque sul futuro, in attesa dell’udienza pre fallimentare. Buio totale per il Milan Futuro, ko contro la SPAL e spazzati tra i dilettanti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: LPS

Triestina, salvezza senza gol. Pro Patria in Serie D

La Triestina non riesce a fare gol, ma resta in Serie C: due 0-0 che segnano la retrocessione del Caldiero Terme dopo un solo anno dalla precedente promozione. Tanta paura per i biancorossi nel finale, con gli ospiti che cestinano la palla della salvezza. Altro buon lavoro di Tesser, che senza penalizzazioni non avrebbe dovuto giocare neanche i playout. Sorride la Pro Vercelli, che celebra la recente svolta societaria con una vittoria importante. A decidere il match è un gol di Alessandro Romairone, vercellese doc, siglato sul finire del primo tempo. L’1-0 inflitto alla Pro Patria è sufficiente per la salvezza, grazie a un miglior piazzamento in classifica, che compensa la sconfitta di misura subita all’andata.

Playout Serie C, i risultati