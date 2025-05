Verratti torna alle origini e compra il 44% del Pescara: il piano per il rilancio del club

Il centrocampista ex Psg sta per rilevare quasi la metà delle quote societarie: il progetto è di riportare i biancazzurri nel calcio che conta, tifoseria abruzzese entusiasta

Dalla maglia degli Esordienti, stagione 2006/2007, fino alle soglie della proprietà: non si può dire che Marco Verratti non abbia fatto strada, e nemmeno che il suo legame con il Pescara si sia affievolito negli anni.

Verratti torna a Pescara

Il centrocampista 32enne, oggi in forza all’Al Arabi, club della Qatar Stars League, sarebbe molto vicino all’ingresso nella società del Pescara Calcio, attualmente in Serie C: la trattativa con il presidente Daniele Sebastiani, sembrerebbe in fase avanzata, come riportato dal quotidiano “Il Centro”. Non ci sono ancora comunicati o dichiarazioni ufficiali da parte della società abruzzese, ma i contatti tra le parti sono andati avanti negli ultimi giorni, con lo stesso Sebastiani avvistato a Parigi di recente.

Verratti-Pescara, il piano

Verratti acquisirebbe intorno al 44% della azioni della Delfino Pescara 1936, dunque quasi la metà: ma soprattutto il suo ingresso in prospettiva potrebbe aprire le porte della società pescarese ad alcuni imprenditori di rilevanza nazionale, che potrebbero aiutare a risollevare le sorti del club, assente dalla Serie A dal 2017. L’ex giocatore del Psg investirebbe almeno 1,5 milioni per l’acquisizione delle quote, un gesto di riconoscenza nei confronti della società che lo ha lanciato nel calcio che conta e che permetterà a Verratti di poter in parte ricambiare quanto fatto in passato dal club abruzzese.

Verratti e quella storica promozione con Zeman

L’annuncio dovrebbe avvenire a giugno: i rapporti tra Verratti e Sebastiani sono sempre stati ottimi, e negli ultimi tempi lo stesso patron della società abruzzese aveva preannunciato che ci sarebbero state importanti novità. La notizia ha creato grande entusiasmo nella tifoseria pescarese: a Marco Verratti sono legati i ricordi della storica promozione in serie A dopo aver vinto il campionato di Serie B nel 2012 con Zeman in panchina, In quella squadra militavano Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, che vinse il titolo di capocannoniere con 28 gol. Verratti venne schierato per la prima volta centrale del centrocampo a tre: fu poi ceduto al Psg per 12 milioni di euro, dove sarebbe rimasto dieci anni.