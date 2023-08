Marco Verratti, il retroscena sull'esclusione dal PSG: la frase definitiva di Luis Enrique

Il campione azzurro ormai sarebbe scontento del suo ruolo nella squadra. E anche il tecnico, Luis Enrique, avrebbe parlato chiaro con il centrocampista ai margini del PSG

30-08-2023 17:33

Quando a principio di questa estate di calcio globale, che ha manifestato con la potenza dei capitali degli emirati l’espressiva e concreta eventualità del trasferimento dei top player europei in terra d’Arabia, anche il nome di Marco Verratti si era palesato tra quelli dei più celebri.

Esploso nel Pescara che seppe evidenziare i talenti di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, Verratti era stato al centro del corteggiamento da parte di Juve e altre big di Serie A per scegliere, infine, il PSG nel lontano 2012.

E quell’ingaggio che nessun club italico poteva garantirgli. Oggi il suo nome è prepotentemente d’attualità perché, secondo Le Parisien, avrebbe avuto uno scontro schietto, molto franco con il neo allenatore Luis Enrique. E le parole usate non sarebbero state clementi, nei suoi riguardi.

PSG, Verratti e lo scontro con Luis Enrique

Secondo Le Parisien, il tecnico spagnolo nell’incontro di inizio agosto, in presenza anche del d.s. Luis Campos (avvistato un anno fa circa con Max Allegri) avrebbe usato queste parole:

“Con me non giocherai mai”.

Una frase netta, lontana dai torni che ai microfoni è solito usare l’ex ct della Spagna e che potrebbero indicare come anche per lui Verratti sia un giocatore talentuoso, fantastico ma che in questo PSG non sarebbe più un uomo soddisfatto e che starebbe pensando già a lasciare Parigi. E questo nonostante l’azzurro avesse partecipato alla tournée asiatica, contrariamente agli esuberi e a Kylian Mbappé, allora in rotta con la società.

Fonte: ANSA

Il caso Verratti

Luis Enrique, ex ct della Spagna, nuovo allenatore del PSG

Verratti è uno dei protagonisti delle cronache sportive transalpine da tempo, ormai e questa frase esplicita quanto e come il futuro dell’azzurro sia incerto: è fuori rosa di fatto, non gioca e si sa che non intende rimanere a Parigi fino a fine carriera.

L’Al Hilal si è fatto avanti già in primavera con la proposta di triplicargli lo stipendio, ma il PSG avrebbe voluto un degno obolo, così ha permesso che si inserisce l’Al Ahli, che deve liberare un posto di straniero in rosa.

Fonte: ANSA

Le cifre dell’operazione

Marco Verratti con la maglia del PSG

Il tetto dei 45 milioni per il cartellino non è stato ancora superato e, quindi, il caso Verratti esiste a metà tra quel che potrebbe scatenare la sua partenza e quanto potrebbe ricavarne lo stesso Luis Enrique da una cessione simile e da un eventuale e degno innesto.

Il centrocampista è finito nel mirino dell’Al Arabi, in Qatar, a chiudere il cerchio saudita. La stima, anche delle big europee rimane e si manifesta in ogni dove ma non è così che si acquista un cartellino e soddisfa la richiesta di ingaggio di un giocatore come Marco Verratti, la cui sorte adesso – dopo un simile retroscena – è cosa ancora tutta da capire. E da scrivere.

VIRGILIO SPORT