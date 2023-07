Verratti pronto a dire sì all’Al Hilal: il campione europeo che ha “ripudiato” la serie A

Dopo aver fatto un tentativo “estremo” per arrivare a Kylian Mbappè: l’Al Hilal vira su Marco Verratti: accordo vicino per il centrocampista italiano che rischia di chiudere la carriera senza una presenza in serie A

26-07-2023 22:23

Una carriera che potrebbe essere considerata “strana” se non fosse che nel calcio moderno il concetto di stranezza sembra ormai aver perso di qualsiasi significato. Marco Verratti è il protagonista di questa storia: un campione che in carriera ha vinto tanto ma che rischia di chiudere il suo percorso senza mai aver messo piede in serie A.

Marco Verratti: vicino l’accordo con l’Al Hilal

Marco Verratti sembra essere pronto a chiudere la sua avventura con il PSG. La formazione transalpina che nel corso dell’ultimo decennio non ha brillato per programmazione e continuità, è stata la casa del ragazzo di Pescara nelle ultime 11 stagioni. Ma per le lunghe storie d’amore spesso arriva un finale. Il giocatore infatti si trova ad un passo dall’Arabia Saudita, sule sue tracce da tempo c’è l’Al Hilal che ora sembra essere riuscito a convincere il giocatore con un contratto di tre anni da circa 20 milioni l’anno mentre alla società francese dovrebbero andare 30 milioni di euro.

Pescara-Parigi-Arabia Saudita: Verratti ripudia la serie A

Si diceva di una storia strana e per certi versi quella di Marco Verratti lo è. Il centrocampista classe 1992 esplode con la maglia del Pescara in serie B quando alla guida dei Delfini c’è Zdenek Zeman. La formazione abruzzese conquista la promozione in serie A ma sul giocatore arrivano le attenzioni di tantissimi club tra cui il Napoli e la Juventus. La scelta di Marco però è diversa e decide di vestire la maglia del PSG che lo preleva per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Da quel momento Marco diventa un simbolo della formazione transalpina con cui giocherà oltre 400 partite e soprattutto conquista otto titoli francese, diventando il calciatore con il maggiore numero di campionati francesi vinti nella storia.

A coronare una carriera ricca di successi (benché priva di quella Champions che i parigini sognano da tempo) nell’estate del 2021 arriva anche la vittoria dell’Europeo con la maglia della nazionale di Mancini. Si parla in tantissime occasioni di un possibile ritorno in serie A che però non si concretizzerà mai anche per via di un ingaggio di portata mostruosa per le squadre del nostro campionato. I prossimo tre anni (forse) saranno a Riad: resta da scoprire se Verratti prima o poi vorrà provare il brivido di giocare almeno una partita in serie A.

Al-Hilal: l’assalto per Mbappè non va a buon fine

Nonostante la cifra da capogiro messa a disposizione per arrivare a Kylian Mbappè, il club arabo per il momento incassa un rifiuto. Il calciatore francese e il suo entourage non hanno voluto neanche incontrare gli emissari del club della Saudi Pro League pronti a ricoprire d’oro il calciatore. Ma Marco Verratti sarà comunque in buona compagnia visto che in squadra ci saranno altri giocatori di altissimo calibro come Koulibaly, Ruben Neves e Milinkovic-Savic.