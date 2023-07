Inter, anche Lautaro Martinez nel mirino dell’Arabia Saudita: la proposta choc che spaventa i tifosi

In Arabia Saudita la corsa ai migliori giocatori d’Europa non è ancora terminata: dal Sud America sono convinti che per Lautaro Martinez sia arrivata una proposta da 60 milioni a stagione e ora i tifosi tremano

La Saudi Pro League non ha ancora finito. La caldissima estate di calciomercato dominata dai dollari che arrivano dall’Arabia Saudita sembra non dare un attimo di tregua e nessuno è davvero al sicuro: la diaspora di giocatori che hanno lasciato i principali campionati europei continua e ora anche Lautaro Martinez finisce nel mirino.

Lautaro Martinez: la proposta choc dall’Arabia Saudita

L’ultima proposta sembra essere arrivata all’orecchio di Lautaro Martinez. Secondo il giornalista Cesar Luis Merlo di TyC Sport, canale televisivo argentino, un club arabo sarebbe arrivato ad offrire una cifra record per l’attaccante dell’Inter: 60 milioni di euro a stagione per 4 anni. Al momento il giocatore non ha dato una risposta né tantomeno c’è stato un contatto tra il team arabo e l’Inter, ma le cifre in ballo richiedono perlomeno un attimo di riflessione.

Inter, le attenzioni post Champions mettono in pericolo il futuro

Non c’è dubbio che la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi sia finita nel mirino di tutti i principali club mondiali. I nerazzurri sono riusciti a fare qualcosa di difficilmente pronosticatile ad inizio del campionato scorso: due trofei conquistati (Supercoppa e Coppa Italia) e soprattutto la finale di Champions League che ha messo sotto una luce completamente nuova il lavoro fatto dallo staff tecnico ma anche il valore stesso dei giocatori.

La dimostrazione è arrivata lampante con la cessione di Andrè Onana, che dopo una sola stagione in nerazzurro, è stato venduto al Manchester United permettendo all’Inter di piazzare una plusvalenza record e a Marotta di incassare soldi da investire nuovamente sul mercato.

Lautaro e l’Arabia Saudita: i tifosi dell’Inter hanno paura

Sembra davvero improbabile che l’Inter si possa privare di uno dei suoi giocatori più importanti (se non il più importante in assoluto). Le cessioni di Brozovic e di Onana hanno permesso ai dirigenti nerazzurri di continuare nell’opera di risanamento dei conti e di avere ancora margine di manovra sul mercato. Le possibilità di una partenza del Toro sembrano dunque altamente improbabili con 60 milioni di euro a stagione sul piatto, un po’ di preoccupazione nasce.

I tifosi dell’Inter cercano di prendere la notizia con un po’ di ironia come si legge nelle parole di Kurtz (“Non ho capito perché questi arabi non si comprano direttamente l’Inter”) e di Simona (“Se comprano l’Inter si prendono tutto il pacchetto finalista della Champions League 2023”). Ma c’è chi un po’ di paura ce l’ha: “Brozovic, Onana, Lukaku e Cuadrado, se ci si mette pure Lautaro cambio direttamente sport”. E ancora: “Possibile avere una sera in cui vado a dormire senza avere l’ansia?”.