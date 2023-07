Polveriera Inter, dopo Lukaku anche contro Cuadrado striscione rovente dalla curva

Servirà tempo affinché Panita riesca a far breccia nel cuore dei nerazzurri. Che lo hanno accolto con uno striscione polemico esposto dalla Curva Nord

Il metaverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. E fino a una settimana fa avremmo collegato la foto che ritraeva Juan Cuadrado con la maglia dell’Inter a una realtà parallela. Un mondo distopico all’interno del quale il bene diventava male o viceversa, a seconda dei punti di vista che si vuole assumere all’interno di questa storia. Che invece è verità, concreta e tangibile. Da domenica nel tardo pomeriggio, quando interisti e juventini, magari rientrando da una giornata al mare, hanno appreso una notizia che li ha letteralmente scioccati.

Tutti scontenti per il Panita nerazzurro

Dopo otto anni di Juve, infatti, Juan Cuadrado ci ha messo poco a dire di sì all’Inter. Ha valutato attentamente le altre proposte, economicamente anche più remunerative, provenienti da Turchia e Arabia ma, anche per motivi familiari ha preferito restare in Serie A in un campionato che lo ha calorosamente accolto dal lontano 2009 di fatto fino ad oggi, se escludiamo la fugace e poco memorabile parentesi al Chelsea. Inutile nascondere che con questa scelta il Panita, così come lo hanno sempre chiamato affettuosamente i compagni, abbia di fatto scontentato tutti. E le reazioni alle visite mediche svolte in mattinata all’Istituto di Medicina dello Sport di Milano lo hanno ampiamente confermato.

Lo striscione della Curva Nord nei confronti del colombiano

“Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare“. Così recitava lo striscione esposto da un gruppetto di tifosi della Curva Nord davanti al palazzo del Coni. D’altro canto sul web, dal momento in cui è uscita la notizia, realmente non si è parlato di altro. “Che schifo, sono senza parole” ha commentato su Youtube il popolare opinionista nerazzurro Luca Mastrangelo. Una linea che di fatto è stata seguita dall’intero popolo del Biscione.

Al netto della lunga militanza juventina, ciò che più lascia perplesso l’universo meneghino è legato agli atteggiamenti avuti dal calciatore colombiano nel corso della sua carriera. Più volte, infatti, l’esterno offensivo è stato etichettato come tuffatore anche se non sono mancati i commenti piccati pure dei tifosi della Juve: “D’ora in avanti tutti i rigori che riceverà saranno considerati netti” scrive un supporter di fede bianconera non senza un pizzico di ironia (neppure tanto celata).

Firma in arrivo, si giocherà il posto con Dumfries

Intanto Juan Cuadrado non ha ancora apposto la propria firma sul contratto che lo legherà all’Inter. Lo farà nel pomeriggio, al termine del lungo iter relativo alle visite mediche. Nessuna titubanza o incertezza: la scelta è già stata effettuata da parte di entrambi, società e calciatore. Il rapporto è destinato a durare per una sola stagione a circa 2,5 milioni di euro di ingaggio.

Se le cose dovessero andar bene, poi, si valuterebbe un eventuale prolungamento per il 35enne di Necoclí. A tal proposito c’è anche chi, più pragmaticamente, ignora il passato del colombiano concentrandosi maggiormente sul peso che potrebbe avere nella squadra: “Ci metterà due allenamenti per togliere il posto a Dumfries” è uno dei commenti maggiormente quotati. Con buona pace della Juve, che invece non aveva voluto rinnovare con il giocatore, e che proverà magari a vendicarsi del dispetto con Lukaku.