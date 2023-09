Verratti all’Al-Arabi: il centrocampista italiano lascia il PSG per il Qatar. Anche Coutinho a Doha

Dopo la lunga corte dall’Arabia Saudita, Marco Verratti sembra aver deciso di cedere alle lusinghe del club del Qatar, Al-Arabi. Dopo 11 anni si prepara a lanciare il PSG. Coutinho invece sceglie i qatarioti dell’Al Duhail

Ultimo aggiornamento 06-09-2023 21:22

Dopo undici anni è arrivato il momento dell’addio: Marco Verratti infatti è ad un passo dal trasferimento in Qatar e nelle prossime ore dovrebbe (secondo i media francesi) firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Al-Arabi. Si chiude per lui la lunga avventura con la maglia della squadra francese.

Verratti in Qatar: la scelta del centrocampista italiano

Una stagione clamorosa con la maglia del Pescara di Zeman, poi il salto diretto verso una big del calcio internazionale come il PSG. La parabola di Marco Verratti nel mondo del calcio è stata senza dubbio singolare. Il centrocampista che ha vinto anche l’Europeo con la nazionale azzurra è stato un pilastro dell’Italia e non ha mai giocato una partita in serie A. Una strana traiettoria la sua che dovrebbe continuare in Qatar.

Nelle ultime ore infatti si è parlato con insistenza del suo passaggio all’Al-Arabi, società del Qatar che ha sede a Doha. Per lui un viaggio simile, ma non uguale, a quello che hanno fatto moltissimi calciatori del calcio europeo che hanno però scelto l’Arabia Saudita, diventata nel giro di pochi mesi, la terra promessa per tanti protagonisti del mondo del calcio.

PSG-Verratti: fine di una lunga storia d’amore

Nel turbinio dei giocatori che nel corso degli anni hanno vestito la maglia del PSG, Marco Verratti ha rappresentato il “centro di gravità permanente” e il punto di riferimento: 11 stagioni ricche di successo in Francia, ma decisamente meno in ambito europeo. Nel corso degli ultimi mesi era diventato evidente che il suo tempo nella capitale francese fosse arrivato agli sgoccioli ed ora la soluzione Qatar che rappresenta una discreta sorpresa.

Verratti nel corso degli ultimi mesi è stato più volte vicino a vestire la maglia dell’Al Hilal (che ha preso Neymar, Mitrovic, Koulibaly e Milinkovic-Savic) ma tra il club arabo e il PSG non è mai arrivato l’accordo economico, arrivato ora con il club qatariota sulla base di 50 milioni di euro bonus compresi.

Coutinho sceglie Doha e l’Al-Duhail

Marco Verratti non è stato l’unico giocatore a scegliere il campionato qatariota. Si ritroverà infatti come avversario con la maglia dell’Al Duhail, il 31enne brasiliano Philippe Coutinho, un passato all’Inter ed una vita spesa sempre sul punto di diventare il prossimo fenomeno senza però mai centrare l’obiettivo. Arrivato in Italia, forse troppo giovane, l’attaccante è riuscito a esprimere il suo potenziale con la maglia del Liverpool, ora anche per lui il richiamo dei petrodollari.