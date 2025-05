Playoff Serie C, semifinali di andata: Pescara show in casa dell'Audace Cerignola, pari tra Vicenza e Ternana

Gli abruzzesi di Baldini ipotecano la finale: larga vittoria sul campo dei pugliesi con doppiette di Meazzi e Tonin, nessun gol al Menti. Mercoledì 28 le gare di ritorno.

Pescara a un passo dalla finale promozione, grande equilibrio tra Vicenza e Ternana: questa la sintesi delle sfide d’andata delle semifinali dei playoff promozione di Serie C. Per i biancazzuri di Baldini larga vittoria, 1-4, sul campo dell’Audace Cerignola, mentre nessun gol nel match giocato al Romeo Menti tra Vicenza e Ternana. Mercoledì 28 maggio le sfide di ritorno a campi invertiti, l’Adriatico di Pescara e il Liberati di Terni.

Playoff: Audace Cerignola-Pescara 1-4

Dopo un primo tempo avaro di gol e di emozioni, succede tutto nella ripresa tra Audace Cerignola e Pescara. All’8′ la grande chance per i padroni di casa: calcio di rigore che Sainz-Maza si fa parare dallo specialista Plizzari. Poi dilaga il Pescara: al 20′ Meazzi, dopo una respinta del portiere, porta in vantaggio i suoi, mentre al 26′ concede il bis dopo un’occasione non sfruttata da Merola. L’Audace resta in dieci (espulso Capomaggio per doppia ammonizione) e nel finale Tonin arrotonda il punteggio con una doppietta, inframezzata dalla rete del Cerignola con Cuppone.

Vicenza-Ternana, 0-0 nell’altra semifinale

Nell’altro incontro, giocato nella storica cornice del Romeo Menti, 0-0 tra Vicenza e Ternana. La squadra di casa, guidata da Vecchi, ci prova di più, ma non riesce a scardinare il muro difensivo dei rossoverdi, allenati da Liverani. Che anzi si rendono pericolosi in contropiede con Capuano, Casasola e Cianci. Nel secondo tempo sterile la supremazia territoriale della formazione di casa, che ci prova con Costa ma senza impensierire più di tanto il portiere avversario.

Semifinali playoff, ritorno e regolamento

Mercoledì 28 maggio, come anticipato, si giocheranno le sfide di ritorno. In caso di parità di punteggio, come si procederebbe? A differenza del turno precedente, nelle semifinali e nelle finali per la promozione in Serie B è prevista la disputa di due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore. Non conta più il piazzamento al termine della regular season, vige – in pratica – lo stesso regolamento delle coppe europee.