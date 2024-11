Napoli-Atalanta, il caso del “giallo” a Retegui: l’ammonizione sparisce dal referto di Doveri e si scatena l’ironia dei social

Un giallo vero e proprio quello intorno a Mateo Retegui, l’attaccante dell’Atalanta si è tolto la maglia dopo il gol allo Stadio Maratona ma non è stato ammonito: la scoperta dopo le decisioni del Giudice Sportivo

Un’ammonizione che diventa un vero e proprio giallo. Le decisioni del Giudice Sportivo portano a galla uno strano caso che riguarda il match tra Napoli e Atalanta e l’attaccante italo-argentino. Il giocatore ex Genoa ha segnato la rete del definitivo 0-3 e ha esultato togliendosi la maglia, tutto da copione per un’ammonizione che però è diventata fantasma.

Il “giallo” Retegui

Minuto 92: l’Atalanta trova il gol dello 0-3 e chiude la partita allo stadio Maradona contro il Napoli. Un match che la squadra di Gasperini ha giocato alla perfezione comandando sin dal primo tempo chiuso avanti sullo 0-2 grazie alla doppietta di Lookman. Nella ripresa la squadra partenopea ci prova ma senza grande successo e al 92’ arriva la rete che chiude definitivamente i conti messa a segno dal solito Retegui, che sale a quota 11 gol in questo clamoroso avvio di stagione. Un gol a cui l’attaccante teneva particolarmente visto che ha esultato togliendosi la maglia. Un gesto che secondo il regolamento e in particolare l’articolo 3 della regola 12 prevede l’ammonizione automatica come succede ormai da molti anni.

L’ammonizione fantasma

L’arbitro Doveri dopo il gol deve tenere sotto controllo qualche situazione di tensione. Dalle panchine c’è un po’ di nervosismo e si vede l’arbitro che commina un’ammonizione indicando la zona dove ci sono i due allenatori. Tutti pensano in automatico al giallo per Retegui ma in realtà è per Antonio Conte, tecnico del Napoli. La stessa esultanza del giocatore finisce per accendere gli animi anche in campo con Mazzocchi e Djimsiti che vengono a contatto e infatti entrambi vengono sanzionati con un giallo. Ma in questa fase convulsa Doveri si dimentica di annotare l’ammonizione per Retegui nel referto del match. Per scoprire di questa “mancanza” bisogna aspettare le decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, che non riportano la sanzione.

L’ironia dei social

Mateo Retegui sarebbe stata alla sua seconda ammonizione in stagione dopo quella ricevuta nel match contro l’Inter. Un piccolo vantaggio per Gasperini che corre un rischio in meno di perdere un attaccante che sta facendo faville in questa stagione. Ma il caso particolare scatena l’ironia dei social: “Ha confuso la maglia dell’Atalanta con quella dell’Inter, ecco perché non risulta l’ammonizione”. I riferimenti ai nerazzurri di Milano sono tanti soprattutto dopo una domenica di polemiche arbitrali: “Quando la strada ha strisce nere e azzurre e come seconda maglia quella gialla, può capitare che Doveri si dimentichi di ammonire un giocatore”.