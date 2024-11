Serie A, Giudice Sportivo: tre calciatori squalificati, stangate Verona e Roma

Il giudice sportivo ha deliberato dopo l'11^ giornata di campionato: il Cagliari perde due calciatori, il Verona senza Livramento. Cinque club multati

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Il giudice sportivo ha emesso il suo comunicato con le sentenze legate alle gare dell’11^ giornata del campionato di Serie A. Tre i calciatori squalificati, tutti per una giornata: i cagliaritani Adopo e Mina e il veronese Rocha Livramento.

Cinque, invece, le società multate: stangate Verona e Roma, con 5.000 euro di sanzione a causa delle intemperanze dei propri sostenitori. Pagano anche Bologna, Napoli e Udinese.

Serie A, i calciatori squalificati dopo l’11^ giornata

Tre calciatori, tutti espulsi nell’ultimo turno, salteranno la 12^ giornata del campionato di Serie A. Due giocano nel Cagliari, che ha chiuso in 9 uomini il posticipo contro la Lazio di ieri sera.

Un turno di stop per Ndary Michel Adopo, espulso per doppia ammonizione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara” e per Yerri Fernando Mina Gonzalez, pure lui espulso per doppio giallo, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Il Verona, invece, non potrà contare su Dailon Rocha Livramento, espulso nel recupero del match vinto 3-2 contro la Roma per un duro fallo su El Sharaawy. Entrano in diffida, per il quarto giallo rimediato in campionato, il difensore dell’Udinese Jaka Bijol e il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella.

Serie A, gli allenatori squalificati dopo l’11^ giornata

Espulso a Monza, il Milan s’è visto squalificare Tiago Andre Rodrigues Leal, il tattico ed esperto di dati dello staff di Paulo Fonseca. Il portoghese s’è visto sventolare il cartellino rosso che gli costerà una giornata di squalifica.

Nel comunicato del giudice sportivo si legge che, Rodrigues Leal è stato espulso al 10° del secondo tempo, per aver “contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

Un turno di stop anche al match analyst della Roma, Michele Salzarulo, espulso “per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale”.

Serie A, le società multate dopo l’11^ giornata

Sono cinque, invece, le società multate per le intemperanze dei propri tifosi. Pesanti le sanzioni comminate a Verona e Roma, costrette a pagare 5.000 euro di multa.

Gli scaligeri sono stati sanzionati “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara ed al 28° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere infine, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco”.

I 5.000 euro di multa alla Roma sono stati ereditati per “avere suoi sostenitori nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuoco, uno di questi, al 30° del primo tempo, in prossimità dei fotografi posizionati all’altezza di una bandierina del calcio d’angolo”.

Bologna e Napoli, invece, sono state multate di 3.000 euro. I felsinei perché “i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, hanno intonato un coro insultante nei confronti del presidente di altra squadra”. I partenopei “per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.

Infine, 1.500 euro di multa all’Udinese, “per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco”.