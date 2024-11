Pagelle Lazio-Cagliari 2-1: Dia la sblocca, Luvumbo la pareggia, Zaccagni la decide

Il fantasista biancoceleste entra e segna il gol partita, regalando a Baroni un'altra settimana in alta quota: agganciate al terzo posto Atalanta e Fiorentina.

La Lazio di Marco Baroni supera il Cagliari di Davide Nicola allo stadio Olimpico di Roma, grazie alle reti di Boulaye Dia e Mattia Zaccagni, che consegnano l’intero bottino alla squadra biancoceleste. Ko la formazione sarda, che nel finale chiude in nove per le espulsioni di Mina e Adopo.

Lazio-Cagliari 2-1: Luvumbo non basta, Dia e Zaccagni premiano Baroni

Dopo essere stato premiato come miglior allenatore del mese di ottobre, Marco Baroni si regala un’altra settimana in alta quota, riagganciando Atalanta e Fiorentina al terzo posto in classifica. Ad aprire le marcature è Boulaye Dia, rapace d’area di rigore sulla punizione calciata da Luca Pellegrini. Respinta difettosa di Scuffet e gol dell’ex Salernitana. La reazione del Cagliari, però, non si fa attendere e al minuto 41 centra il bersaglio grosso con il solito Luvumbo, che sfrutta una deviazione di Gila e infila Provedel.

Nella ripresa, Baroni cambia sistema di gioco, inserendo Vecino al posto di Noslin (ammonito). La partita si fa sporca, con gli ospiti che si difendono e i padroni di casa a tenere il pallino del gioco. Al 75′, Ayroldi ravvisa un fallo all’interno dei 16 metri del Cagliari e assegna il penalty in favore della Lazio: dal dischetto si presenta il neo entrato Zaccagni, che non sbaglia a tu per tu con Scuffet. 2-1 per la Lazio, che chiude anche con due uomini in più, a causa delle espulsioni rifilate a Mina e Adopo.

Top e Flop della Lazio

TOP

Dia 7: In avvio di gara, scommette sull’errore di Scuffet e timbra subito il cartellino, ribadendo in rete la corta respinta dell’estremo difensore del Cagliari.

In avvio di gara, scommette sull’errore di Scuffet e timbra subito il cartellino, ribadendo in rete la corta respinta dell’estremo difensore del Cagliari. Zaccagni 7: Entra e segna il gol partita. What else?

Entra e segna il gol partita. What else? Guendouzi 6,5: Vero equilibratore della Lazio di Baroni. Il centrocampista francese conferma di essere cresciuto in maniera esponenziale in questa stagione.

FLOP

Castellanos 5,5: Sempre nel vivo del gioco della Lazio, ma più impreciso del solito all’interno dei 16 metri avversari. Viene costantemente provocato da Mina.

Sempre nel vivo del gioco della Lazio, ma più impreciso del solito all’interno dei 16 metri avversari. Viene costantemente provocato da Mina. Gila 5,5: Dopo un buon avvio, paga a caro prezzo la velocità di Luvumbo e devìa anche il tiro dell’1-1.

Dopo un buon avvio, paga a caro prezzo la velocità di Luvumbo e devìa anche il tiro dell’1-1. Lazzari 5,5: Propositivo in fase offensiva, ma distratto quando è chiamato a difendere sulle galoppate di Luvumbo.

Top e Flop del Cagliari

TOP

Luvumbo 7: Il più intraprendente dei suoi. Finalmente concreto, raccoglie i frutti dei suoi forzi all’alba dell’intervallo, trovando il gol del pareggio grazie alla deviazione di Gila.

Il più intraprendente dei suoi. Finalmente concreto, raccoglie i frutti dei suoi forzi all’alba dell’intervallo, trovando il gol del pareggio grazie alla deviazione di Gila. Makoumbou 6: Dà sostanza alla mediana di Nicola e porta a casa una sufficienza meritata.

Dà sostanza alla mediana di Nicola e porta a casa una sufficienza meritata. Zappa 6: Contiene le sortite offensive di Noslin e costringe Baroni a cambiare sistema di gioco nell’intervallo. Buona prova per lui.

FLOP