Donnarumma, Champions maledetta: l’errore al 93’ condanna il Psg, tifosi infuriati

Il portiere della Nazionale ancora una volta protagonista in negativo nella massima competizione europea: papera sul gol partita di Correa per l’Atletico Madrid

Continua la maledizione Champions League per Gigio Donnarumma: un errore al 93’ del portiere della Nazionale sul gol partita di Correa condanna il Psg alla sconfitta a Parigi contro l’Atletico Madrid. I tifosi francesi infuriati sui social network.

Psg, Champions maledetta per Donnarumma

Gigio Donnarumma continua ad avere un rapporto conflittuale con la Champions League. Già discusso dai tifosi del Psg per gli errori commessi nelle edizioni scorse contro il Real Madrid e il Barcellona, il portiere della Nazionale è incorso stasera in un’altra papera che ha condannato alla sconfitta la squadra parigina nella partita con l’Atletico Madrid. E l’errore di Donnarumma risulta ancor più doloroso perché arrivato nei minuti di recupero di una partita a tratti dominata dalla squadra di Luis Enrique.

Champions, l’errore di Donnarumma con l’Atletico Madrid

Il Psg comanda la gara sin dai primi minuti, passando in vantaggio al 14’ con Zaire-Emery, ma viene subito raggiunto da una rete dell’ex Udinese Molina al 18’. Da qui in poi il match si trasforma in un monologo della squadra di Luis Enrique: il Psg chiuderà l’incontro con 22 reti a 4 (9-3 il conto delle conclusioni nello specchio), il 72% di possesso palla e 6-0 nel conto dei corner. Ma alla fine è l’Atletico del Cholo Simeone a trionfare.

Al 93’ i Colchoneros recuperano palla davanti alla difesa e partono in contropiede, la transizione porta al tiro Correa che però non scocca una conclusione particolarmente violenta o precisa, anzi il tiro pare piuttosto centrale: Donnarumma si tuffa, tocca il pallone, ma non riesce a respingerlo e lo guarda finire in rete. Il 2-1 dell’Atletico fa così precipitare il Psg al 25° posto della classifica della Champions League.

Psg, tifosi infuriati con Donnarumma

Per i tifosi del Psg il colpevole del crollo dei francesi è uno solo: Donnarumma. “È il giocatore più sopravvalutato d’Europa”, la sentenza di Jorge su X. “Donnarumma l’ha rifatto, non ne possiamo più!”, protesta Pao. “Donnarumma non è mai decisivo in un momento chiave per il Psg”, aggiunge Denzel. Fnox è drastico: “Basta, adesso basta: Donnarumma deve finire in panchina il prima possibile”. “Ma quanto è sopravvalutato Donnarumma?”, chiede JZeus. “Ma perché Luis Enrique continua a farlo giocare? Ma è vietato mandarlo in panchina?”, scrive Maman.