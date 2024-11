Inter-Arsenal, Sommer in uscita su Merino: per Calvarese è rigore. Bufera social: "Marotta Champions League"

Polemiche sul penalty negato ai Gunners al minuto 29 del match di San Siro: l'intervento in ritardo di Sommer manda in tilt il web, juventini e milanisti scatenati.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non solo in Serie A, polemiche arbitrali anche in Europa. Un episodio occorso al 29′ del primo tempo del match di San Siro tra l’Inter e l’Arsenal, valevole per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, ha subito provocato aspre discussioni sui social. Da una parte i tifosi nerazzurri, dall’altra…tutti gli altri. Soprattutto i fan di Juve e Milan, per i quali la “Marotta League” adesso ha allargato i suoi orizzonti.

Inter-Arsenal, l’uscita di Sommer su Merino

Minuto 29 del primo tempo: Martinelli, attaccante dei Gunners, scodella un pallone velenoso al centro dell’area. Il destinatario del cross è Merino, che salta provando a impattare il pallone: e ci riesce. Una frazione di secondo dopo arriva Sommer, che manca la sfera e impatta contro la testa del calciatore biancorosso. Segue un silent check, al termine del quale però l’arbitro romeno Kovacs, non nuovo a polemiche roventi sul suo operato, fa cenno di riprendere il gioco col calcio d’angolo.

Per Calvarese e Piccinini era rigore per i Gunners

Immediato in telecronaca su Prime il “giudizio” del talent arbitrale, Gianpaolo Calvarese. Sollecitato dal telecronista Sandro Piccinini, l’ex fischietto della sezione di Teramo ha ammesso con un po’ di imbarazzo: “Eh, entrambi vanno verso il pallone, il primo a colpirlo è il calciatore dell’Arsenal. In Italia siamo abituati a veder dare dei rigori per interventi del genere“. Lo stesso Piccinini è apparso sorpreso per la mancata concessione del penalty. Nessun dubbio, invece, sul tocco di mano proprio di Merino che ha portato alla concessione del rigore per l’Inter, a fine primo tempo.

I tifosi nerazzurri ricordano Fiorentina-Inter

Sul web i tifosi dell’Inter sono imbufaliti con Calvarese, quelli delle altre squadre invece ce l’hanno con arbitro e Var. “Ma quali rigori, l’unico del genere lo si è visto dare a Sommer in Fiorentina-Inter“, scrive un fan nerazzurro. “Stesso contatto Sommer-Nzola, ma in Europa ovviamente non danno calcio di rigore. Che strano eh”, insiste Sponda Nerazzurra. “Strano, per Calvarese era rigore. Ci avrei giurato”, un altro commento.

Juventini e milanisti alleati: “Negato rigore netto”

Diversa l’interpretazione dei tifosi di altre squadre. “Sommer sfigura Merino con un’uscita kamikaze. Ovviamente per l’arbitro niente di niente”. Oppure: “Sommer che tira un pugno a Merino che lo anticipa non è rigore??? Solita storia!”. “E ancora: “Sommer prende a pugni Merino: rigore per l’Inter”. Sono soprattutto gli juventini i più indignati: “Chiamatela Marotta Cup”. O anche: “Marotta Champions League”.