Juventus, il rigore su Conceicao e la telecronaca di Marchegiani scatenano la bufera sul web: anche Thiago sotto accusa

Sui social c'è una netta spaccatura tra tifosi dopo il contatto dubbio tra Conceicao e André in Lille-Juve: le reazioni divergenti per il rigore

Cosa è successo in Champions nel match Lille-Juventus? E’ il minuto 60′ quando un contatto in area tra Conceicao e André, dopo una discesa in avanti di Cambiaso, genera un calcio di rigore ‘sospetto’ per i bianconeri. Il portoghese accentua la caduta ma per l’arbitro bosniaco Peljto non ci sono dubbi: indica il dischetto, Vlahovic dagli undici metri agguanta l’1-1 scatenando polemiche social e il duro attacco di Maurizio Pistocchi.

Maurizio Pistocchi attacca Sky per telecronaca Lille-Juve

Con un post social molto duro, Maurizio Pistocchi si scaglia contro l’emittente satellitare a causa di una telecronaca abbastanza ‘faziosa’ nella partita di Champions della Juventus contro il Lille:

“Ho finito adesso di vedere Lille Juve, una buona partita dei bianconeri, un pareggio sicuramente meritato da una squadra in crescita. Ma… c’è un ma… Capisco che, visto che il 38% degli abbonati Sky è tifoso della Juventus, ci sia l’obbligo sottinteso di non scontentarli, ma non credo siano felici di essere presi in giro. E definire il rigore su F. Conceicao “Netto” come ha fatto Marchegiani non fa onore alla sua esperienza e competenza”.

Bufera Conceicao: era simulazione sul rigore in Lille-Juve?

Il dubbio episodio da moviola, in Lille-Juventus sul fallo da rigore per Conceicao, ha destato molta attenzione e scatenato una bufera sui social: “E’ Conceicao che va a sbattere sul difensore che anzi blocca la gamba e non affonda il tackle…

E ancora: “Non è mai rigore e non so bene cosa dica il regolamento visto che c’è il contatto ma l’atteggiamento è una chiara simulazione da giallo.”

C’è poi chi scrive: “Cosa dice adesso lo spilungone di Motta? Aveva detto che non si deve simulare, se uno lo fa è giusto che venga ammonito, ma forse si riferiva ai calciatori delle altre squadre. La Ndrangheta sta mettendo le radici anche in Europa…” E ancora: “Difficile trovare un nuovo Cuadrado o il sostituto di Dybala , questo è sulla buona strada. Conceicao, un vero simulatore.”

E infine: “Competenza? Marchegiani? Domenica sera “Ar Clab” continuava a dire che non c’era tocco di braccio di Sverko. Se lo senti parlare è il regno dell’ovvietà. Mai, dico mai esprime un giudizio tecnico degno di rilievo. Ogni volta che parla di Juve gli trema la mandibola. Bbbooohhhh?!”

Per i tifosi juventini non è simulazione di Conceicao

Non tutti sono però dello stesso avviso. Secondo i tifosi bianconeri Conceicao è innocente: “Questo è la fotocopia del rigore regalato da Calvarese a Cuadrado in un Juve Inter del 2021 Conceicao fa la stessa cosa, allarga la sua gamba sinistra per cercare il contatto con l’avversario Forse per giocare nella Juve si deve superare questo provino.”

E ancora: “Basta vedere la faccia del difensore per capire che è rigore netto. Ma avete mai giocato a pallone? Non puoi mettere la gamba davanti a un giocatore in corsa. Che poi Concecao non non vedesse l’ora di essere sgambettato è nella logica del gioco.”

C’è poi chi scrive: “In Italia sicuramente non ce lo danno, invece in Europa, con gli arbitri evidentemente più scarsi, guarda un po’ che succede…certo ancora più strano vedere che gli avversari non accennano alla minima protesta, così come dirigenti e giornalisti francesi…saranno tutti scarsi…”

E infine: “Il fatto che l’avversario è rassegnato al rigore, per essere stato ingenuo ad allargare la gamba, non ti fa pensare che c’era tutta la vita? Poi Conceicao ha accentuato, ma il rigore c’era”.

