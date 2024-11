Pagelle di Lille-Juventus 1-1: Zhegrova-David, Giuntoli aveva ragione. Vlahovic segna il pari, delude Kalulu

I bianconeri vanno sotto dopo il gol centravanti canadese. Poi trovano nella ripresa la risposta del serbo su calcio di rigore.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus non va oltre l’1-1 sul campo del Lille. I bianconeri vanno sotto dopo 27 minuti: a timbrare il cartellino è Jonathan David su assist di Zhegrova. Proprio i due uomini monitorati da Giuntoli trafiggono la Vecchia Signora. Nella ripresa, però, la squadra di Thiago Motta alza il ritmo e trova con Vlahovic il gol del pareggio su calcio di rigore. Le sostituzioni del tecnico italo-brasiliano spengono un po’ la verve dei piemontesi che alla fine si tengono stretti il pari.

Le scelte di Motta per la 4a giornata

L’ultima gara europea della Juventus non era stata all’altezza. La squadra di Thiago Motta perse di misura con lo Stoccarda subendo però per tutti e 90 i minuti. Rispetto all’ultima di campionato i bianconeri effettuano solamente due cambi: Cabal per Savona e Conceicao per Weah. L’avversario è il Lille, quarto in Ligue 1 e in difficoltà a causa dei tanti infortuni. Tra i giocatori a disposizione dei mastini spicca Jonathan David, attaccante canadese monitorato pure da Cristiano Giuntoli.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

David apre le danze, Koop fermato dal guardalinee

Le due squadre si somigliano, nella ricerca del possesso che all’occorrenza è spesso e volentieri anche orizzontale. Ma pure nelle improvvise accelerate attraverso le quali si prova a sparigliare le carte. Quella decisiva è di Zhegrova che salta Cabal e serve Jonathan David, implacabile davanti a Di Gregorio per l’1-0 del Lille. Poco prima a Koopmeiners era stato annullato un gol per fuorigioco piuttosto evidente di Vlahovic. E anche dopo è sfortunato ancora l’olandese, fermato dal guardalinee ancora una volta e stavolta con Yildiz in offside.

Vlahovic fa 1-1 dal dischetto

Nella ripresa la Juve attacca a testa bassa. Da un’azione individuale di Cambiaso nasce l’episodio del rigore che si procura Conceicao. Dal dischetto è Vlahovic a trovare l’1-1. Thiago Motta a quel punto cambia inserendo forze fresche. A sorpresa esce anche il centravanti serbo, rimpiazzato da Weah. Il cambio toglie un riferimento ai bianconeri che non riescono più a rendersi pericolosi. Alla fine viene fuori un pareggio che mantiene le due squadre a pari punti. Risultato tutto sommato giusto, per quanto visto in campo.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Nessuna responsabilità sul gol, né i suoi guantoni vengono più sporcati.

Nessuna responsabilità sul gol, né i suoi guantoni vengono più sporcati. Cambiaso 7 Sale in cattedra nella ripresa: l’azione del gol dell’1-1 è meravigliosa.

Sale in cattedra nella ripresa: l’azione del gol dell’1-1 è meravigliosa. Gatti 6 Meglio del compagno di reparto.

Meglio del compagno di reparto. Kalulu 5 Cerca l’intervento per evitare che la palla finisca a David e lo buca. Da qui nasce l’1-o francese.

Cerca l’intervento per evitare che la palla finisca a David e lo buca. Da qui nasce l’1-o francese. Cabal 5 Ci prova contro Zhegrova ma finisce inevitabilmente per soffrirlo. (Dal 68′ Savona 6 Si piazza sulla corsia destra lasciando a Cambiaso l’incombenza di tenere Zhegrova).

Ci prova contro Zhegrova ma finisce inevitabilmente per soffrirlo. (Dal 68′ Si piazza sulla corsia destra lasciando a Cambiaso l’incombenza di tenere Zhegrova). Locatelli 5,5 Un paio di cambi campo interessanti, per il resto se gli si chiede anche di fare regia o l’idea in più va al solito in difficoltà.

Un paio di cambi campo interessanti, per il resto se gli si chiede anche di fare regia o l’idea in più va al solito in difficoltà. Thuram 5,5 Il francese verticalizza poco né riesce a garantire il giusto filtro a metà campo. (Dal 68′ McKennie 6 Motta lo inserisce per avere forze fresche a metà campo).

Il francese verticalizza poco né riesce a garantire il giusto filtro a metà campo. (Dal 68′ Motta lo inserisce per avere forze fresche a metà campo). Conceicao 6,5 Qualcuno gli dà responsabilità sul gol ma la palla persa è a 60 metri dalla porta. Per il resto è sempre una spina nel fianco dei francesi: furbo nell’episodio del rigore.

Qualcuno gli dà responsabilità sul gol ma la palla persa è a 60 metri dalla porta. Per il resto è sempre una spina nel fianco dei francesi: furbo nell’episodio del rigore. Koopmeiners 6,5 Stavolta la posizione è quella giusta, compie un paio di recuperi preziosi difensivi e si fa trovare pronto anche davanti.

Stavolta la posizione è quella giusta, compie un paio di recuperi preziosi difensivi e si fa trovare pronto anche davanti. Yildiz 6 La luce della Juve, che però si accende a intermittenza. A volte dovrebbe provare a essere più egoista. (Dall’81’ Mbangula ng )

La luce della Juve, che però si accende a intermittenza. A volte dovrebbe provare a essere più egoista. (Dall’81’ ) Vlahovic 6,5 Non fa mancare l’impegno alla causa. Chevalier gli nega la gioia del gol con una grande parata. Il serbo si riscatta dal dischetto. (Dal 68′ Weah 6 Va a sinistra e si concede un paio di iniziative interessanti)

Top e flop del Lille