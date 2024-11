Youth League, il Milan ko tra le polemiche con il Real Madrid: Juve fermata dal Lille, primo sorriso per il Bologna

La giornata delle tre italiane impegnate nella "Champions giovanile" non dà i frutti sperati. I più arrabbiati sono i rossoneri che perdono col Real Madrid

In attesa dei big è toccato ai giovani cimentarsi con i grandi impegni europei. Milan, Juventus e Bologna – nelle loro versioni Primavera – si sono infatti destreggiate nella Youth League ma con fortune alterne. Per quanto riguarda i rossoneri, non è andata bene la gara con il Real Madrid tra la sconfitta e le polemiche per la direzione arbitrale. I bianconeri, invece, non sono andati oltre al pari con il Lille mentre ha trovato il suo primo punto oltre i confini nazionali il Bologna.

Milan sconfitto tra errori difensivi e polemiche

Partiamo proprio dal Milan che è caduto in casa del Real Madrid. A regalare i tre punti ai Blancos ci hanno pensato Barla e Fortea su calcio di rigore nei primi 19 minuti di gioco. A provare a rimettere i rossoneri in carreggiata ci ha provato Sia nella ripresa, anche se non è bastata la sua rete per riaprire concretamente il confronto. Nel finale rosso a Uruel negli spagnoli. Rivedibile la retroguardia del Diavolo ma anche la direzione arbitrale ha suscitato polemiche sia per gli episodi (uno è il penalty concesso) che per la gestione intera della gara.

La Juve non sfrutta l’uomo in più e fa 0-0

Non va oltre lo 0-0 la Juventus contro la formazione di pari categoria del Lille. Il rimpianto per i bianconeri è quello di non aver approfittato dell’inferiorità numerica dei francesi, durata complessivamente circa un’ora. Al 37’esimo di gioco, infatti, è stato espulso Nagera tra i mastini. Il forcing della Vecchia Signora, guidata da Magnanelli, non ha però prodotto i risultati sperati. Dopo quattro partite il team piemontese è a quota 7 punti nel torneo.

Primo punto europeo per il Bologna

Stesso risultato della Juve anche per il Bologna. Ma in questo caso lo 0-0 è già qualcosa dopo le tre sconfitte consecutive. La formazione baby dei felsinei ha strappato un punto in casa ai francesi del Monaco. Tutto sommato, la partita non è stata così noiosa come indicherebbe il punteggio tant’è che entrambe le squadre hanno avuto le loro opportunità per fare centro. Nel prossimo turno di campionato i rossoblù affronteranno proprio la Juve nell’11ª giornata del campionato Primavera 1.