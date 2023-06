Juventus, ecco Magnanelli: il tattico che aiuterà Allegri a cambiare il gioco

L’ex bandiera e recordman di presenze nel Sassuolo approda nello staff tecnico bianconero: aiuterà l’allenatore dei bianconeri a impostare una strategia più propositiva

28-06-2023 11:01

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da bandiera del Sassuolo a volto del nuovo progetto tattico della Juventus: questa la parabola di Francesco Magnanelli, storico capitano neroverde che entrerà nello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Insieme a lui l’allenatore bianconero proverà a cambiare gioco alla Juve.

Juventus, Magnanelli accanto ad Allegri per cambiare gioco

Le accuse lanciate alla Juventus nel corso dello scorso campionato sono state delle più svariate, ma quella più evidente è stata di certo l’incapacità di creare gioco e imporlo agli avversari. Ecco perché il club bianconero ha deciso di inserire una nuova figura nello staff di Massimiliano Allegri: si tratta di Francesco Magnanelli, bandiera del Sassuolo che prenderà il posto di Paolo Bianco – divenuto tecnico del Modena in serie B – all’interno della squadra di collaboratori di Allegri.

Juventus: chi è Magnanelli, bandiera del Sassuolo

Magnanelli è stato fino a poco tempo fa un volto noto della serie A: classe 1984, è approdato al Sassuolo nel 2005, quando la squadra neroverde militava nel campionato di serie C2. Con il Sassuolo è stato protagonista di 3 promozioni, approdando in serie A e diventando poi il recordman assoluto di presenze del club: ben 474. Il 22 maggio 2022, nella partita che vale lo scudetto del Milan, ha giocato la sua ultima gara: dopo quel match il Sassuolo ha deciso di ritirare la sua maglia, la numero 4.

Magnanelli alla Juventus, il disappunto di Carnevali

Proprio questo episodio è stato ricordato da Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo che avrebbe voluto trattenere Magnanelli e inserirlo nello staff tecnico dell’allenatore Dionisi. L’ex capitano ha però ceduto alla corte della Juventus, causando un certo disappunto nel dirigente neroverde. “Mi dispiace molto per il nostro capitano storico, a cui abbiamo anche ritirato la maglia, la numero 4 – ha dichiarato Carnevali -. Gli è stata data l’opportunità di entrare a far parte dello staff di Dionisi, ha iniziato un percorso che gli auguro possa portargli risultati straordinari. Ha fatto questa scelta, spero possa dargli quella continuità che ha in mente. Credo che fosse rimasto ancora con noi per un anno gli avrebbe fatto bene”.

Juventus: il ruolo di Magnanelli nello staff di Allegri

Nella Juventus, Magnanelli affiancherà Allegri come collaboratore tattico. Il suo compito sarà quello di lavorare sul campo con i giocatori per fargli assimilare i movimenti da svolgere in campo. Allegri aveva espressamente chiesto alla dirigenza una figura giovane, che potesse instaurare un buon feeling con i calciatori e fosse fortemente motivata. Il 39enne Magnanelli, abituato a faticare nel calcio di provincia ma anche a giocare un calcio sempre propositivo, potrebbe essere l’uomo giusto.