Juventus, Allegri ha detto no agli arabi: al suo posto un altro tecnico italiano

Il tecnico bianconero è orientato a rifiutare l'offerta dall'Arabia Saudita di 90 milioni in tre anni: sarà invece Rino Gattuso ad allenare nella Saudi League

25-06-2023 15:31

Trenta milioni a stagione per tre anni, per un totale di 90 milioni: una cifra folle, che non ha comunque smosso Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha un solo obiettivo in testa: restare alla Juventus per riscattare due anni difficili e riportare la squadra a vincere. Motivazioni evidentemente più forti del lauto contratto presentatogli: nonostante sul web continui a spopolare l’hashtag #allegriout, i tifosi dovranno farsene una ragione.

Allegri vuole restare

Come hanno riportato sia SportMediaset che Corriere dello Sport, infatti, il tecnico livornese non avrebbe comunque alcune intenzione di accettare. Va detto, però, che l’offertona saudita, prima di 20 milioni a stagione per tre anni poi rilanciata a 30, non è stata ancora ufficializzata. Come riporta Tuttosport, infatti, finora nessuna proposta circostanziata è arrivata direttamente ad Allegri oppure al suo entourage. Né a Montecarlo, dove Allegri ha trascorso qualche giorno di vacanza due settimane fa, né in Sardegna, dove si trova al mare adesso, è arrivata l’offerta nero su bianco. Chiaro che non ci sia paragone rispetto all’attuale stipendio di 9 milioni con bonus che gli versa la Juventus, ma un professionista può volere altre sfide dal suo lavoro.

I club arabi “liberi”

Le regole del mercato arabo, molto diverse dal resto del mondo, non consentono di sapere con certezza in quale club Allegri allenerebbe: si parla di uno tra l’Al-Hilal e l’Al-Ahli Saudi, dato che la Federazione che si fa carico dei trasferimenti si è posta come obiettivo quello di ingaggiare top player e allenatori per i club principali così da rendere appetibile e trasformare il campionato saudita in uno dei primi cinque al mondo, come confessato da Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, nella sua ultima intervista.

Gattuso verso il sì

E per un Allegri orientato e declinare l’offerta saudita, un altro allenatore italiano sarebbe invece in procinto di accettare: si tratta di Rino Gattuso, ex allenatore del Valencia. Gattuso sarebbe in trattativa non con la Federazione saudita, bensì direttamente con il Primo ministro saudita: che, in caso di accordo, gli dovrebbe poi proporre il progetto tecnico di una delle squadre più importanti della Saudi Professional League. L’agente di Gattuso, Mendes, è infatti al lavoro per portare il mister calabrese in Arabia Saudita. come evidenziato da Sky Sport. Una trattativa che dovrebbe riportare l’allenatore italiano in panchina nelle prossime settimane, in vista dell’inizio del torneo 23/24.

Gattuso-Arabia Saudita, decisione a breve

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono diversi i club che vorrebbero Gattuso sulla propria panchina. Attesa a breve la decisione definitiva del tecnico riguardo il suo futuro. Attualmente sono senza allenatore l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al-Ahli in cui giocherà Mendy, l’Al-Shabab di Banega e infine l’Al-Ettifaq. Rino Gattuso ha allenato il Valencia nel 2022/2023, venendo esonerato a metà stagione. Da allora è a caccia di una nuova esperienza in Italia o all’estero. L’ultima panchina in Serie A è stata quella del Napoli, viste le poche settimane alla Fiorentina senza aver mai guidato la squadra in gara ufficiale.