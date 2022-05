Sassuolo: si ritira capitan Magnanelli

19-05-2022 18:51

Quella di domenica contro il Milan sarà l’ultima partita della carriera per Francesco Magnanelli. 37enne centrocampista nato a Umbertide, in provincia di Perugia, cresciuto nel Gubbio, passato poi al Chievo, con cui non ha mai giocato partite ufficiali, alla Fiorentina, con cui ha giocato una partita in Coppa Italia, e alla Sangiovannese, Magnanelli è una delle ultime bandiere rimaste nel calcio italiano: ha legato la sua carriera quasi per intero al Sassuolo, di cui è capitano e con cui dal 2005 a oggi è salito dalla Serie C2 alla A, e contro i rossoneri giocherà la sua 520ª partita con i neroverdi tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Ovviamente è il primatista di ogni tempo di presenze con la maglia del Sassuolo, nelle cui file ha anche realizzato 10 gol.

