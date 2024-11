Lille-Juventus, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Quarta partita di Champions per i bianconeri di Thiago Motta che si apprestano ad affrontare in trasferta i francesi. Le info per seguire live in diretta tv e streaming la sfida

In una stagione densa di cambiamenti, a partire dalla panchina occupata oggi da Thiago Motta, la Juventus affronta nella quarta giornata di Champions League il Lille in trasferta. Forti del risultato ottenuto in campionato a Udine sabato scorso, i bianconeri paiono essersi ritrovati e questa motivazione dovrà trascinarli anche nella competizione europea dopo la delusione, scottante, incassata contro lo Stoccarda.

Appuntamento a stasera, martedì 5 novembre, alle ore 21:00 per il quarto incontro della prima fase della massima competizione europea. La guida completa a come seguire il match in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e la terna arbitrale.

Champions: Lille-Juventus, quando si gioca

La trasferta transalpina, per la Juventus, ha inevitabilmente il sapore del riscatto per via di quanto patito contro i tedeschi dello Stoccarda, capaci di arrestare l’avanzata dei bianconeri di Thiago Motta sul versante europeo. Serata intensa, quindi, per i tifosi juventini e non solo visto e considerato il numero delle italiane impegnate in campo oggi, martedì 5 novembre alle ore 21.

Lille e Juventus sono entrambe a quota sei dopo due vittorie e una sconfitta nell’ultimo turno disputato. Per la Juventus, come tutte le 36 squadre impegnate, sono otto le partite totali previste, in cui verrà definito se la squadra di Thiago Motta avrà accesso agli ottavi.

Ricordiamo che questo sarà il primo confronto in assoluto tra Lille e Juventus in tutte le competizioni. Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali per seguire la partita:

Partita: Lille-Juventus

Dove: Stadio Pierre-Mauroy

Quando: martedì 5 novembre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport Arena, canale 204, e Sky Sport, numero 253

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Lille-Juventus in TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Lille-Juventus potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, quarta partita nella competizione continentale, a partire dalle 21 live su Sky, che trasmetterà in esclusiva la sfida importantissima in chiave morale oltre che punteggio per i bianconeri.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canalisui canali Sky Sport Arena, canale 204, e Sky Sport, numero 253. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Lille-Juventus in streaming

Per quanti, invece, volessere seguire in diretta streming la super sfida tra i francesi del Lille e la Juventus, si potrà ricorrere come di consueto a quanto vien eofferto sulle piattaforme e app predisposte. Entriamo nel dettaglio.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Passiamo alle probabili formazioni. Nel Lille mancherà Meunier, in dubbio per un problema muscolare, al suo posto Mandi. Due i ballottaggi: uno in mezzo al campo (Bouaddi o Mukau) e uno sulla linea dei trequartisti (Sahraoui o Bakker). Nessuna indecisione, invece, per David, seguito anche dalle italiane. Veniamo alla Juventus. Tra le fila bianconere si rivede Douglas Luiz mentre non è ancora tra gli abili Nico Gonzalez. In difesa Cabal dovrebbe subentrare a Savona mentre a centrocampo Locatelli è in pole su Fagioli; in attacco Vlahovic ha alle spalle Conceiçao per ora preferito a Weah.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Bruno Genesio

: Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Bruno Genesio Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

L’arbitro della gara

Team bosniaco per la partita, che sarà diretta da Irfan Peljto, coadiuvato da Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. Quarto ufficiale Luka Bilbija, VAR Dennis Higler (Olanda), AVAR Tomasz Kwiatkowski (Polonia).