Juventus U.23 sempre ultima, Montero rischia, Taranto corsaro ad Avellino

Il tecnico uruguaiano verso l'esonero: è pronto Brambilla. Sconfitte per Pescara (capolista del girone B) e Avellino, vola il Padova (+10 sul Vicenza)

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Non sono mancate le sorprese nelle gare del 13° turno di Lega Pro disputate ieri. Fa notizia la caduta del Pescara in casa della Vis Pesaro, così come lo stop interno dell’Avellino, che dopo 6 vittorie di fila si fa sorprendere dal Taranto.

Non si ferma, invece, la marcia del Padova: vittoria a Crema contro la Pergolettese e momentaneo +10 sul Vicenza, atteso stasera dal posticipo contro il Lecco. A un passo dall’esonero Paolo Montero, ultimo con la sua Juventus NG: si “scalda” Brambilla.

Tredicesimo turno girone A, i risultati

Nel girone A, continua a volare il Padova: 2-1 a Crema contro la Pergolettese, con una rete per tempo, quelle di Delli Carri (al 40’) e di Russini (al 7’ della ripresa). Nel finale accorcia Basili, ma il gol è utile soltanto per le statistiche (si ferma a 606 minuti l’imbattibilità del portiere biancoscudato Fortin).

La Feralpisalò sta risalendo poderosamente la classifica, con la 4^ vittoria nelle ultime 5 gare (13 punti): 3-1 all’Atalanta U23 rimasta in dieci per l’espulsione di Obric al 31’ del primo tempo. Bertini salva il salvabile, ma si arrende a Maistrello (22’ st). Il solito Vlahovic rimedia dal dischetto (32’), ma ancora Maistrello e Di Molfetta nel recupero sigillano il risultato in favore dei gardesiani.

Negli altri due incontri, Zoma lancia l’Albinoleffe (1-0 contro l’Union Clodiense, alla 4^ sconfitta consecutiva), mentre la Triestina fanalino di coda non va oltre lo 0-0 in casa della Pro Patria e allunga a 12 la serie di partite senza vittorie.

Tredicesimo turno girone B, i risultati

Nel girone B scivola il Pescara capolista, beffata dalla Vis Pesaro (1-0). Abruzzesi in 10 dal 24’ del primo tempo (rosso a Squizzato) e sotto di un gol al 16’ della ripresa (a segno il baby Okoro). Inutile il forcing della squadra di Baldini, che produce almeno 4-5 palle-gol nitide, tra cui quella di Merola in pieno recupero, scontrandosi sul muro eretto dal portiere pesarese Vukovic.

Ne approfittano Torres e Ternana, che sabato si erano imposte, rispettivamente, per 3-0 sulla Pianese e 4-1 contro la Spal, portandosi a -1 e a -3 dalla vetta (il Pescara, però, ha giocato una partita in meno).

Quarto pareggio di fila per l’Entella, fermato sullo 0-0 dal Sestri Levante nel derby ligure. Vola il Campobasso, al 9° risultato utile di fila: 3-0 alla Lucchese, in 10 per l’espulsione del portiere Palmisani a fine primo tempo. In bilico la posizione di Gorgone.

Secondo pareggio per il Perugia di Lamberto Zauli ripreso a Legnago sul 2-2: vantaggio dei veneti con Demirovic (46’ pt), uno-due biancorosso con Montevago (28’ st) e Sylla (31’) e guizzo di Martic al 90’. Poker del Carpi a Pineto: nel 4-1 degli emiliani spicca la doppietta di Gerbi, che mette al sicuro il risultato già al 4’ della ripresa dopo il vantaggio di Puletto. Il Pineto accorcia nel finale con Chakir, ma Stanzani chiude i giochi.

Nelle altre gare, 1-1 tra Arezzo e Ascoli (vantaggio ospite con Corazza, pareggio di Pattarello al 40’ della ripresa) e stesso risultato in Pontedera-Milan Futuro (Italeng per i toscani, Jimenez per i rossoneri, errore dal dischetto di Ianesi del Pontedera).

Tredicesimo turno girone C, i risultati

Nel girone C è clamoroso il tonfo dell’Avellino, che perde la prima partita della gestione Biancolino (6 vittorie e un pareggio nelle precedenti 7 uscite) e regala punti salvezza al Taranto, giunto in Irpinia senza allenatore (Gautieri e il suo vice hanno presentato un certificato medico non avendo ricevuto garanzie sul futuro dalla nuova proprietà), con Michele Cazzarò in panchina e il giovanissimo Battimeli in attacco: suo il gol vittoria.

Frena pure il Cerignola vice capolista: sorpasso mancato al Benevento, in campo stasera, complice l’1-1 interno contro il Crotone: al gol di Jallow al 41’ del primo tempo, risponde il crotonese Giron al 27’ della ripresa (ofantini in 10 per il rosso a Capomaggio nel recupero).

Rallenta ancora il Catania, che spreca tanto contro il Messina ridotto in 10 uomini per l’espulsione a Salvo al 34’ del secondo tempo. Vola il Giugliano, che batte e inguaia il Trapani (a rischio Aronica): nel 2-1 finale c’è gloria per il capocannoniere granata Lescano, ma pesano di più le reti di Minelli nel primo tempo e di Baldé (al 44’ della ripresa).

Ore contate a Torino per Paolo Montero: lo 0-0 interno contro il Latina serve soltanto a stoppare la serie di 6 sconfitte di fila. Il tecnico uruguaiano potrebbe essere esonerato e sostituito in panchina da Massimo Brambilla, già allenatore dell’Under 23 bianconera, reduce dall’esonero al Foggia a fine settembre.

Tredicesimo turno, le gare di oggi

Il programma del 13° turno verrà completato stasera con l’ultima gara del girone A (Vicenza-Lecco, alle ore 20.30) e 5 gare del girone C. Alle ore 15 tocca a Sorrento-Casertana; alle 20.30 in programma Altamura-Potenza, Benevento-Turris, Cavese-Foggia e Monopoli-Picerno.