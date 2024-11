Lille-Juventus, moviola: due gol annullati a Koopmeiners, cosa ha visto l’arbitro sul rigore

La prova di Irfan Peljto nella gara di prima fase di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto bosniaco ha ammonito due giocatori

Bosniaco, 43 anni, Irfan Peljto – l’arbitro di Lille-Juventus di Champions League – è giovane, bravo ma pignolo. Internazionale dal 2015 il fischietto bosniaco, nato a Sarajevo e dal 2015 internazionale ha diretto anche altre 7 gare in Champions in carriera, ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Peljto con la Juventus

Un sol precedente per i bianconeri con il fischietto bosniaco che diresse nel dicembre del 2021 l’1-0 della Juventus sul Malmoe.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ibrišimbegovic e Beljo con Bilbija IV uomo, l’olandese Higler al Var e il polacco Kwiatkowski all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Cabal (J) e Andrè (L).

Lille-Juventus, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 23′ Koopmeiners trova il gol, ma l’arbitro aveva già fischiato: c’era fuorigioco di Vlahovic sul pallone ricevuto da Yildiz, gol annullato dunque alla Juventus. Al 41′ Yildiz per Koopmeiners che anche stavolta mette in rete, ma anche in questo caso c’era fuorigioco del turco. Allineamento perfetto della difesa dei francesi.

Al 57′ Conceicao cade a terra in area dopo un intervento di André. L’arbitro non ha dubbi e senza il ricorso del Var concede il rigore che Vlahovic realizza. Al 62′ Zhegrova supera Cabal costringendolo a commettere un fallo per fermarlo. L’arbitro estrae il cartellino giallo. Al 71′ ammonito André per proteste. Dopo 5′ di recupero Lille-Juventus finisce 1-1.