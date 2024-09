Champions League al via: quanti punti servono per passare il turno e le novità del format extralarge

Il calcolo del sistema Elo: ecco i risultati su 10 mila simulazioni. Tutti i cambiamenti del nuovo format proposto dalla UEFA

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La nuova Champions League è pronta a partire con un format ricco di novità. La competizione inizierà ufficialmente da martedì 17 settembre, con la partecipazione di cinque squadre italiane: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan. Tanti cambiamenti significativi proposti dalla UEFA, a partire proprio dall’abolizione dei gironi e il passaggio a un gruppo unico e la classifica ‘collettiva’. Proprio in tal senso, il sistema Elo, ha calcolato i punti necessari che i club dovranno conquistare per accedere alla fase successiva del torneo.

Champions League 2024/25, tutte le novità

Il primo cambiamento di questa edizione della Champions League riguarda il numero delle squadre partecipanti, che è passato da 32 a 36. La fase a gironi è stata abolita e sostituita da un unico gruppo con un’unica classifica, in cui si possono conquistare fino a un massimo di 24 punti. Le squadre, suddivise tramite sorteggio in quattro fasce, affronteranno due squadre per ogni fascia, inclusa la propria. Inoltre, è stata eliminata la formula di andata e ritorno per questa fase, con otto partite complessive: quattro in casa e quattro in trasferta.

Per accedere agli ottavi di finale, solo le prime otto squadre della classifica saranno qualificate direttamente. Le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno in una fase playoff, con gare di andata e ritorno. Le otto vincitrici di questi scontri si uniranno alle prime otto qualificate per dare il via alla fase a eliminazione diretta, che seguirà il formato tradizionale di andata e ritorno dagli ottavi in poi.

I cambi e la regola dei gol in trasferta

La UEFA ha confermato la regola dei cinque cambi, introdotta inizialmente durante la pandemia di Covid-19, e resa permanente dall’IFAB nel giugno 2022. Inoltre, sarà possibile avere fino a un massimo di 15 giocatori in panchina. Per quanto riguarda la regola dei gol in trasferta, è stata ribadita l’abolizione del valore doppio per i gol fuori casa, in vigore già dalla stagione 2021/22.

Quanti punti per accedere alla fase successiva: i risultati

Premessa la modalità di accesso agli ottavi, il sistema Elo, sulla base di 10.000 simulazioni, ha calcolato i punti necessari affinché le squadre possano accedere alla fase successiva della Champions League. Per l’ultimo posto disponibile per la qualificazione diretta agli ottavi, nel 43% dei casi serviranno 15 punti, nel 30% 16 punti, e nel 21% saranno sufficienti 14 punti. Un eventuale pari merito potrebbe verificarsi intorno ai 15 punti.

Guardando alla parte bassa della classifica, l’ultimo posto valido per il playoff, ovvero il 24º, si raggiunge nel 54% dei casi con 9 punti e nel 23% con 8 punti. Il rischio con 9 punti è quello di dover competere per la qualificazione in base alla differenza reti rispetto alle altre squadre.

Champions League 2024/25: l’esordio delle italiane

Tutto pronto per il debutto delle italiane in quest’edizione di Champions League. La Juventus affronterà il PSV Eindhoven, il Milan sfiderà il Liverpool, mentre il Bologna giocherà contro lo Shakhtar e l’Atalanta se la vedrà con l’Arsenal. Trasferta, invece, per l’Inter di Inzaghi contro il Manchester City, squadra contro cui ha perso la finale della scorsa edizione a Istanbul.