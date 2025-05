Champions League, Psg-Inter, le due rose al confronto: quanto valgono sul mercato

Cosa dicono le valutazioni economiche dei giocatori dei 2 club? Ecco questa differenza e alcune altre tra le due candidate al trono continentale

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il giorno è arrivato. Psg e Inter sono pronte a contendersi il trofeo più importante che esiste nel panorama continentale per club: la Champions League. Per molti è una finale senza favoriti, nella quale regna un equilibrio che potrebbe privilegiare l’una oppure l’altra. Ma dal punto di vista finanziario chi vale di più? Abbiamo provato a mettere sul campo le valutazioni dei giocatori per scoprire quante e quali differenze ci siano.

Il PSG spendaccione da Kvara in giù

Se per l’Inter la Champions è un sogno, per il PSG è una vera e propria ossessione. Ciò che manca per renderlo davvero un grande club, in relazione agli ingenti investimenti effettuati in questi anni. La politica dei rossoblù è un po’ cambiata rispetto al passato, ci sono meno stelle da copertina. Tuttavia i soldi sono stati spesi anche per costruire questa squadra, con un saldo negativo di mercato di 109,82 milioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il valore complessivo della rosa a disposizione di Luis Enrique è di 923,50 milioni. Il giocatore che vale di più Kvaratskhelia, rinforzo del mese di gennaio con una quotazione di 80 milioni. Poi ci sono i vari Dembelé e Barcola che toccano i 70 milioni. Rispetto ai nerazzurri, l’età media è decisamente più bassa con 23,6 anni. Tra i 25 giocatori che compongono il mosaico transalpino, il 60% sono stranieri (15 in totale).

Inter parametri zero e Lautaro

L’Inter ha una politica diversa rispetto ai rivali. La rosa di 25 elementi è stata costruita anche grazie ai parametri zero, da sempre attenzionati in modo particolare da Marotta. Il saldo sul mercato è comunque negativo ma di “appena” 62,16 milioni. Il valore totale dei nerazzurri è di 663,80 milioni, pesantemente condizionati dalla quotazione monstre di Lautaro Martinez che arriva a toccare i 95 milioni di euro.

Ma anche i vari Bastoni, Barella e Thuram hanno valutazioni decisamente alte. La prevalenza di stranieri in questo caso è ancor più marcata: rappresentano infatti il 72% del club (ben 18 nel complesso). Anche l’età media è assai più alta rispetto a quella degli avversari con 29,6 anni. Per qualche uomo di Inzaghi, insomma, potrebbe essere anche l’ultima chance della carriera.

I soldi non sono tutto: finale equilibrata

I soldi non fanno la felicità ma sicuramente aiutano. Da questo punto di vista il PSG ha fatto più sforzi per raggiungere Monaco di Baviera, nonostante la rinuncia a Mbappé. Ciò non significa che l’Inter non abbia chance di raccogliere lo scalpo dei francesi. Se la storia può avere un peso è dalla parte dei nerazzurri, chiamati a vendicare la notte di due anni fa col Manchester. Una cosa è certa: si affrontano due squadre titolate e forti, che rappresentano bene il calcio europeo.