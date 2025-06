Inter, Marotta vuota il sacco sulla scelta Chivu e presenta la novità

Il presidente racconta le modalità che hanno portato alla scelta del rumeno. Precisando come si tratti di una mossa concordata da tutta la società

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Essere presidente dell‘Inter significa anche sapersi prendere dei rischi. Trovare soluzioni pure di fronte a problemi inaspettati. Oneri e onori. Lo sa bene Beppe Marotta che vanta esperienza ormai quarantennale nel mondo del calcio, sempre dietro alla scrivania ma in prima linea. Data la sua presenza, forse, anche la scelta di Cristian Chivu nuovo allenatore può sembrare meno azzardata di ciò che il suo curriculum da tecnico racconterebbe.

Nessuna confusione: Marotta stoppa le voci

La scelta di Simone Inzaghi ha spiazzato l’Inter. C’è chi racconta di una decisione presa dal tecnico addirittura mesi e mesi fa ma questa versione non trova conferme nel mondo nerazzurro. Ciò non significa, però, che il club meneghino si sia fatto trovare impreparato o sia stato indeciso su come intervenire. Su questo punto Beppe Marotta è stato chiaro nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Queste le parole del presidente: “Con grande velocità, con Ausilio e Baccin abbiamo individuato in Chivu il profilo che sposasse il modello di riferimento dell’Inter, una scelta condivisa con la proprietà che ancora una volta si è dimostrata molto attenta alle vicende della società, è stata al nostro fianco come sempre.

Insomma, tutti concordi nel ritenere questa la figura ideale per ripartire dopo una stagione lunga e complicata: “Non è per niente, come è stato scritto, un ripiego. Si è parlato di confusione: no, è stata una decisione presa in 24 ore, c’erano degli aspetti burocratici da risolvere e ringrazio il Parma che ci è venuto incontro“.

Un allenatore made in Inter

D’altro canto scegliere Chivu significa mettersi in casa una persona già ben nota a tutto il mondo Inter. “Chivu non è una novità per il mondo Inter, ha raggiunto grandi risultati. Torna in una veste diversa e nuova, che ha già sperimentato all’Inter, ne abbiamo ammirato le qualità nelle giovanili dell’Inter e poi in Serie A, dato che ha condotto con grande merito il Parma alla salvezza. Il nostro orgoglio è che non è made in Italy, ma made in Inter“, sentenzia Marotta.

L’orgoglio del progetto Under 23

Nessuna modifica nel progetto, che era e resta quello di portare il club a nuovi successi. In quest’ottica rientra anche l’Under 23 che è ormai definitivamente pronta a partire: “L’anno prossimo parteciperemo al campionato di Serie C con l’Under 23 – rivela con orgoglio Beppe Marotta -. Una innovazione da parte della società di predisporre una squadra, giovane, che sposa in pieno un modello nuovo che è ciò che vogliamo come club e come proprietà, di presentare i nostri giovani nello scenario italiano. Due li abbiamo comprati, altri sono rientrati alla casa madre e li potrete vedere al Mondiale. Ne siamo orgogliosi“.