Inter: Chivu infiamma subito i tifosi, il retroscena su Inzaghi e Mourinho

La presentazione del nuovo allenatore è un manifesto di interismo. Non cambiano le ambizioni del club nerazzurro nonostante l'addio di Simone Inzaghi

Non un salto nel vuoto ma una scelta ragionata seppur repentina. L’ha definita così, il presidente Beppe Marotta, la mossa dell’Inter di puntare su Cristian Chivu quale nuovo allenatore dei vice-campioni d’Europa dopo l’addio di Simone Inzaghi. Nella giornata di ieri l’ex tecnico del Parma è stato presentato alla stampa da Los Angeles, città nella quale si trovano i nerazzurri in vista dell’imminente Mondiale per Club dove esordiranno contro il Monterrey.

L’inattesa scelta di Simone Inzaghi

Da Cesc Fabregas a Cristian Chivu. Qualcuno in mezzo ci aveva ficcato anche il nome di Mourinho, in realtà probabilmente mai preso in considerazione dall’Inter. La decisione di Simone Inzaghi di lasciarsi sedurre dai tesori d’oriente ha sorpreso non poco il club nerazzurro. Che ha dovuto fare di necessità virtù, andandosi ad assicurare un allenatore giovane ma con un forte senso d’appartenenza nei confronti dell’universo del biscione.

Dal Triplete alla panchina

Per Cristian Chivu in effetti l’Inter non è una novità. Ci ha passato gli ultimi 13 anni alla Pinetina, con la sola interruzione del breve periodo trascorso al Parma. A tal proposito fino a qualche settimana fa, il tecnico rumeno pensava di rimanerci in Emilia. Poi Inzaghi ha scombussolato i piani: i suoi e quelli dei nerazzurri. Ma se sei uno degli uomini del Triplete il salto in avanti ti fa un po’ meno paura.

Peraltro con Inzaghi, Chivu vanta un ottimo rapporto come confermato da lui stesso: “Con Simone ho sempre avuto buoni rapporti da quando allenavo le giovanili, l’ho sentito per fargli l’in bocca al lupo quando ho saputo che avrebbe lasciato l’Inter e poi da quel momento non l’ho più sentito“. Anche con Mourinho c’è stato un colloquio, sebbene in questo caso i contenuti non siano stati diffusi.

Si riparte dalla notte amara di Monaco: “Perdere una finale di Champions League fa male. Io mi ricordo che prima di giocare quella del 2010 ho avuto il pensiero ‘E se la perdo?’. Ho detto ai ragazzi di non dimenticare il percorso. Una società e una squadra come l’Inter ha obbligo ad ambire a cose importanti. Bisogna avere rispetto per lo stemma e cosa rappresenta in giro per il mondo. ogna ripartire proprio da lì, perché una stagione non si giudica solo in base ai trofei vinti. Conta la crescita, il cammino dei ragazzi, il lavoro fatto giorno dopo giorno. Il compito di una squadra e di un allenatore è dare sempre il massimo: si può vincere, si può perdere. Per me non è stata una stagione fallimentare. Solo pochi mesi fa si parlava di una squadra che aveva eliminato Bayern e Barcellona, che era in testa alla Serie A e considerata tra le più forti d’Europa. Questo non deve essere dimenticato né cancellato. Il fallimento non esiste nel calcio: esiste solo quando si cercano scuse e alibi. In questi giorni, vivendo il gruppo da vicino, non ho visto nessuno cercare colpevoli”.

Dal Mondiale per Club alle ambizioni di vittoria

Il Mondiale per Club rappresenta subito una grande opportunità, per conoscersi e capire fin dove si può arrivare insieme. Anche se Cristian Chivu, prima ancora dell’aspetto professionale, mette in evidenza quello umano. Così si entra nei casi specifici: e allora si scopre che Mkhitaryan potrà essere ancora utile a dispetto dell’età, che lo staff potrà contare su altri ex come Kolarov, Palombo e Orlandoni. E che può cambiare tutto ma non le ambizioni di un Inter che vuole ancora vincere. Con o senza Inzaghi.