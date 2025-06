Simone Inzaghi, accusa pesante: "Ha incontrato l'Al-Hilal il giorno prima della finale di Champions"

Il futuro già scritto, la testa altrove: così l’Inter ha perso compattezza e finale, mentre Inzaghi pensava all'Arabia Saudita: spunta un'accusa pesante nei confronti del tecnico.

C’era una parola che aveva fatto la forza dell’Inter di Simone Inzaghi: unione. Ma nel momento più delicato della stagione, proprio quel principio si è dissolto. Alla vigilia della partita più importante dell’anno, i nerazzurri sono apparsi distratti, disconnessi, privi della consueta compattezza. Una gestione opaca della situazione, soprattutto dal punto di vista comunicativo, ha contribuito a generare confusione dentro e fuori dal campo.

Inzaghi e l’incontro con l’Al Hilal

La figura di Simone Inzaghi è stata centrale, ma non nel modo sperato. Le dichiarazioni rilasciate durante il media day di lunedì, a pochi giorni dalla finale, hanno lasciato più dubbi che certezze. Il tecnico italiano aveva scelto di non smentire apertamente i rumors sul suo futuro: «Ho offerte dall’Arabia e non solo, ma pensiamo solo alla finale e poi ci incontreremo come abbiamo sempre fatto, pensando solo ed esclusivamente al bene dell’Inter». Parole che suonavano più come un preannuncio che come un chiarimento.

Nel frattempo, come riporta il Corriere della Sera citando fonti vicine all’ambiente saudita, Inzaghi avrebbe incontrato emissari dell’Al Hilal proprio alla vigilia della sfida. Non è chiaro se prima o dopo aver dichiarato che «all’Inter sto bene, ho tutto quello che mi serve». Un cortocircuito comunicativo che ha avuto un peso, anche simbolico, sul clima intorno alla squadra.

Inzaghi e la caduta del velo

Il velo è caduto solo nel post-partita, quando ormai la delusione per la sconfitta era evidente. In conferenza stampa, Inzaghi non ha più potuto evitare l’argomento: «Se andrò al Mondiale per club? Non posso confermarlo…». Una frase che ha fatto rumore, seguita dalla reazione del presidente Beppe Marotta, che ha provato a stemperare: «È una frase senza significato dettata dall’amarezza…».

Ma la realtà è un’altra. Simone Inzaghi volerà negli Stati Uniti con l’Al-Hilal, dove sfiderà il Real Madrid a Miami, chiudendo così la sua esperienza nerazzurra con un addio che lascia l’amaro in bocca.

Un ciclo intenso, un epilogo amaro

Dopo quattro anni carichi di emozioni, sei trofei in bacheca e un bilancio economico migliorato grazie ai successi europei, l’epilogo della storia tra Inzaghi e l’Inter meritava un’altra sceneggiatura. Non solo sul campo, ma anche nei gesti, nelle parole e nei tempi della comunicazione. Invece, il finale si è consumato tra mezze frasi, incontri riservati e una concentrazione che è sembrata svanire proprio quando serviva di più.