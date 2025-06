Calciomercato: Jackson e Sancho tra Napoli e Juventus, il Milan saluta Jovic

I bianconeri puntano anche Aguerd e Wesley, Allegri insiste per Guerra, la Fiorentina sui fratelli Esposito, il Bologna pensa a Immobile

Il mercato ufficialmente partirà solo il 1 luglio ma oltre alla finestra extra concessa alle società impegnate al Mondiale per club sono numerose le trattative partite e gli affari vicino alla chiusura.

Nicolas Jackson in vendita

Dopo due stagioni in Premier League sembra già finita l’esperienza di Nicolas Jackson al Chelsea. L’attaccante senegalese non è più al centro del progetto e i Blues stanno pensando a una cessione: sulle sue tracce ci sono diverse squadre e tra queste anche Juventus e Napoli. I bianconeri continuano a pensare ad Osimhen come prima scelta mentre per gli azzurri si allontana Lucca e spunta Kevin Schade, punta del Brentford e di nazionalità tedesca. Autore di undici gol nell’ultima stagione in Premier, il classe 2001 è valutato circa 40 milioni di euro dagli inglesi.

Napoli e Juve si contendono anche Sancho

Il duello sul mercato tra i campioni d’Italia e i bianconeri riguarda anche Sancho. L’inglese nell’ultima stagione in prestito al Chelsea ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria della Conference League: 5 gol e 10 assist in 42 presenze tra tutte le competizioni. Piace anche a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e club arabi. In difesa la Juve Juventus ha messo gli occhi sul centrale Nayef Aguerd, di proprietà del West Ham ma in prestito alla Real Sociedad nell’ultima stagione: l’idea è quella di uno scambio con Daniele Rugani. Piace anche Wesley Vinicius Franca Lima, laterale destro del Flamengo, su di lui c’è pure la Roma.

Jovic lascia il Milan

Un addio scontato ma che da oggi è ufficiale quello di Jovic al Milan. Il club rossonero aveva la possibilità, esattamente come un anno fa, di esercitare unilateralmente l’opzione di rinnovo, ma non si è mosso. La finestra si è chiusa ieri, 20 giugno, e quindi il centravanti serbo è virtualmente un giocatore svincolato: su di lui c’è da registrare l’interesse in Messico del Cruz Azul e in Brasile del Botafogo. Intanto il Milan continua a spingere per Javi Guerra e dopo il primo no da parte del Valencia prepara una nuova offerta per il centrocampista spagnolo classe 2003

Fiorentina, piacciono gli Esposito

Dopo aver praticamente chiuso per il talento dell’Empoli, la Fiorentina potrebbe mettere gli occhi sui due fratelli Esposito: per Sebastiano si punta all’acquisto, mentre il secondo potrebbe arrivare in prestito. Il Bologna valuta diversi nomi per l’attacco e tra questi, oltre a Dzeko che resta la prima scelta, c’è anche Ciro Immobile che ha manifestato l’interesse a un ritorno in Italia. Il nodo è l’ingaggio alto.

Le mosse della Roma

Il neo-ds giallorosso Massara si è già attivato per risolvere i casi più impellenti, a cominciare da Paredes al Boca e Shomurodov al Basaksehir. Prima mossa il rinnovo del contratto di Svilar fino al 2029, cosa praticamente fatta ma per ragioni di opportunità e contabilità potrebbe essere ufficializzato all’inizio di luglio, così da essere scaricato sul prossimo bilancio.

Dopo due stagioni passate al Cagliari, l’esperienza in rossoblù di Tommaso Augello sta per terminare. Il contratto del terzino italiano sta infatti per scadere e il giocatore lascerà la Sardegna a parametro zero. Il classe 1994 ha già ricevuto due offerte da parte di Cremonese e Palermo.