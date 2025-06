Calciomercato: Hojlund il sogno dell'Inter, la Juve accelera per Gyokeres, Milan su Nunez o Vlahovic

Tutte le big cercano attaccanti di peso, Dzeko più vicino al Bologna, la Roma si fionda su due giocatori dell'Empoli, la Lazio blinda Tavares

Il mercato ufficialmente partirà solo il 1 luglio ma oltre alla finestra extra concessa alle società impegnate al Mondiale per club sono numerose le trattative partite e gli affari vicino alla chiusura.

L’Inter sogna Hojlund

Un attaccante importante è la priorità dell’Inter che cederà Taremi, Correa e Arnautovic ed ha bisogno di una punta di spicco che possa alternarsi con Lautaro e Thuram. Avviati da tempo i contatti con Bonny, che Chivu ben conosce dopo l’avventura a Parma, la prima scelta ora è Hojlund. Lo United valuta il danese 45 milioni di euro, il budget nerazzurro per la nuova punta è minore ma si cerca una formula che vada bene a tutti. I nerazzurri spingono per il prestito con diritto di riscatto.

Gyokeres nel mirino della Juventus

Tra le richieste di Igor Tudor per rinforzare la Juve c’è anche Nuno Tavares, terzino sinistro della Lazio allenato dal tecnico croato ai tempi del Marsiglia (con lui segnò sei gol) ma Lotito ha già respinto un’offerta da 25 milioni più bonus dell’Al Hilal e la richiesta è di almeno 40 milioni per lasciar partire il portoghese. Il sogno della Juventus in attacco si chiama invece Gyokeres. I bianconeri, dopo una prima proposta rispedita al mittente, avrebbero rilanciato avvicinandosi alla richiesta dell’entourage del bomber (almeno 7,5 milioni di euro netti di ingaggio) ma resta il costo del cartellino (80 milioni). Tutto si può concretizzare solo però se viene ceduto Vlahovic che ha uno stipendio non più sostenibile per le casse bianconere.

Vlahovic o Nunez per il Milan

Sul bomber serbo c’è il Milan che sta sfogliando la margherita per scegliere un attaccante di peso da affiancare a Gimenez. Vlahovic non è l’unico, piace anche Retegui ma il nome nuovo è quello di Darwin Nunez. L’uruguaiano è reduce da un anno tutt’altro che brillante con il Liverpool e potrebbe essere ceduto per 40 milioni.

Fiorentina vicina a Dzeko

Nella corsa a Dzeko ora è in vantaggio la Fiorentina sul Bologna: la Viola è pronta ad affondare il colpo con un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a cui aggiungere eventuali bonus. Infine la Roma ha sondato due giocatori dell’Empoli: il difensore Saba Goglichidze e il centrocampista ex Chelsea Tino Anjorin.