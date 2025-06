Inter e Calhanoglou, che fare? Il grande dubbio sul mercato scatena il web

Il play verso l’addio: il Galatasaray fa sul serio. Le cifre e i dettagli della possibile operazione per il ritorno in patria del centrocampista

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter non è più così certo. Dalla Turchia arrivano segnali sempre più insistenti sull’interesse del Galatasaray, pronto a formulare una proposta concreta per riportare a casa il centrocampista turco. Il club di Istanbul, che Calhanoglu tifava sin da bambino, avrebbe già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore, i quali avrebbero mostrato apertura all’ipotesi di un trasferimento. I dettagli dell’operazione in corso e le reazioni dei tifosi.

Offerta in arrivo: l’Inter riflette

Secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttosport, il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro. Una cifra che si avvicina alla valutazione fatta dai dirigenti nerazzurri, che oscillerebbe tra i 35 e i 40 milioni. In assenza di offerte ufficiali, l’Inter rimane in attesa ma non esclude di sedersi al tavolo delle trattative qualora l’interesse turco diventasse concreto.

Ipotesi sostituti: da Rovella a Ederson

Se Calhanoglu dovesse realmente lasciare Milano, il club avrebbe già iniziato a valutare le alternative per il ruolo di regista. Il primo nome sulla lista è quello di Ederson, attualmente in forza all’Atalanta. Tra le altre opzioni spuntano anche Hjulmand dello Sporting, Ricci, Keita, Bernabè e soprattutto Nicolò Rovella, oggi alla Lazio.

Rovella, sogno nerazzurro con un prezzo elevato

Classe 2001, nato a Segrate e cresciuto nell’orbita dell’Inter, Rovella rappresenterebbe un ritorno simbolico e affettivo. Nonostante ciò, Lotito continua a considerarlo incedibile e ha fissato una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. L’ex talento del Genoa ha disputato 44 partite in stagione e rappresenta un elemento chiave per i progetti futuri della Lazio.

Soluzioni interne: chance per Barella o Zielinski?

L’Inter potrebbe anche decidere di trovare una soluzione in casa. Il sostituto naturale sarebbe Kristjan Asllani, ma le sue prestazioni non sempre hanno convinto e la Fiorentina è alla finestra. In alternativa, Simone Inzaghi potrebbe adattare Nicolò Barella nel ruolo di play basso, posizione che il centrocampista ha già ricoperto in Nazionale Under 21. Tra i nuovi arrivi, anche Zielinski potrebbe adattarsi in quella zona del campo, mentre Sucic appare meno adatto al ruolo.

Calhanoglu, una colonna dell’Inter

Hakan Calhanoglu resta comunque una pedina fondamentale della squadra. Reduce da una stagione da protagonista, con 11 gol e 8 assist in 47 presenze, è uno dei simboli dell’Inter che ha raggiunto due finali di Champions in tre anni. Il suo contratto scade nel 2027 e, nonostante i sondaggi provenienti anche dall’Arabia Saudita, al momento l’addio non è ancora scritto.

Il post di Biasin su Calhanoglu scatena i tifosi

Ad aprire poi le polemiche social è il post di Fabrizio Biasin su Twitter: “È l’ultimo anno in cui l’Inter può monetizzare con Calhanoglu. Vero, a patto di trovare un’alternativa all’altezza in un ruolo cruciale. Altrimenti fai sì plusvalenza, ma la bruci sul campo. Il grano in questi anni è arrivato soprattutto grazie ai risultati, mai dimenticarlo”.

I tifosi continuano ad alimentare preoccupazioni per Calhanoglu: “Se vendi Calha prendi Ederson facendo più o meno patta. altrimenti si possono provare Sucic o Barella in quella posizione rendendo così Frattesi un titolare”.

C’è poi chi scrive: “Per me potrebbe anche essere venduto serenamente come il 90% della squadra. Il problema è che i due pelati al comando non hanno idea di come sostituirlo, quindi, a sto punto, me lo tengo”. E ancora: “Per me non deve essere Bernabé il titolare lì. Lui può andare bene come riserva, anche se ha il problema alla Sensi.”

Non si placano gli animi sul web: “Su Calhanoglu la mia idea è chiara. Se vuoi sostituirlo con un giovane a cui addossare tutte le responsabilità, rischi di floppare miseramente. Se decidi di prendere un calciatore esperto e contemporaneamente un giovane (forte) da poter plasmare, puoi veramente far bene”.

Ed infine: “Bisognerebbe chiedere al Comandante Chivu il modulo con cui pensa di giocare, avremmo capito se il ruolo di regista sarà ancora così fondamentale in futuro.”

