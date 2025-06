Calciomercato Serie B: Palermo pigliatutto, Camarda è il nome caldo, neo-promosse scatenate, due panchine da riempire

Rosanero scatenati: preso Elia, dal Cagliari in arrivo Augello e (forse) Viola. Tutte vogliono Camarda, l'Avellino ne ha tre in pugno

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

In attesa che si concluda la stagione 2024-2025 con la gara di ritorno dei playout, tra Salernitana e Sampdoria, in programma domani sera all’Arechi, in Serie B tiene banco il mercato e prima ancora il valzer degli allenatori, ormai giunto al termine. Vediamo insieme le trattative più importanti di oggi, sabato 21 giugno 2025.

Serie B, Pescara e Frosinone a caccia di un allenatore

Due squadre (tre se si considera anche la vincente del playout tra Sampdoria e Salernitana) sono ancora alla ricerca di un allenatore. Il Pescara è rimasto sorpreso dall’addio improvviso di Silvio Baldini, mentre il Frosinone continua a sfogliare la sua margherita alla ricerca del sostituto di Paolo Bianco, passato al Monza (occhio al suo addio, in caso di cessione del club al fondo americano).

In Ciociaria potrebbe finire uno tra Leandro Greco e Vincenzo Vivarini: entrambi hanno già guidato il Frosinone, ma la concorrenza per i due tecnici non manca. Soprattutto per Vivarini, entrato nel mirino del Pescara, che valuta pure Roberto Stellone, reduce da un’ottima stagione alla Vis Pesaro (è stato eliminato ai playoff proprio dal Pescara), e Massimiliano Alvini, in cerca di rilancio dopo la deludente esperienza al Cosenza.

Palermo pigliatutto, mercato senza sconti

Sul fronte mercato a fare la voce grossa è soprattutto il Palermo di Pippo Inzaghi, che si candida a essere la favorita numero uno per la promozione in Serie A. Dallo Spezia è in arrivo l’esterno di centrocampo Salvatore Elia. Secondo Il Secolo XIX i rosanero verseranno nelle casse dei liguri almeno 1,2 milioni di euro più una contropartita tecnica. Il favorito è Aljosa Vasic, che piace anche al Padova. Lo Spezia potrebbe, però, riscattare il centrocampista Aurelio dal Palermo per 400mila euro.

A centrocampo il regalo per Inzaghi potrebbe arrivare da Cagliari assieme all’esterno sinistro Augello: trattativa in corso con Nicolas Viola, regista degli isolani, corteggiato anche in massima serie. Per la porta l’obiettivo è trattenere Emil Audero, mentre è ai dettagli l’inserimento in rosa del centrocampista Palumbo dal Modena. Piace anche Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa, pedina potenzialmente importante nel 3-4-2-1 di Inzaghi.

Camarda nome caldo, Fazzini alla Fiorentina

Uno dei nomi più ambiti è Francesco Camarda. Il baby attaccante del Milan verrà ceduto in prestito. Piace in Serie A (Udinese e Lecce), ma soprattutto in Serie B, dove si è fatto avanti lo Spezia, per sostituire Pio Esposito rientrato all’Inter. Sul classe 2007 ci sono pure Mantova, Carrarese e Monza.

Con un occhio ai conti e uno al rinnovamento, l’Empoli si sta adattando alla Serie B. In uscita Jacopo Fazzini, promesso sposo della Fiorentina (10 milioni di euro il costo del cartellino), in entrata il trequartista Edoardo Saporiti, classe 2001, nell’ultima stagione alla Lucchese in Lega Pro (9 gol). Tra le più attive c’è il Modena, che ha puntato Leandro Chichizola per la porta e l’esterno offensivo Luca Zanimacchia della Cremonese.

L’Avellino aspetta Demme, Padova sugli svincolati

L’Avellino ha in pugno Claudio Cassano, trequartista dei Chicago Fire, la scorsa stagione al Cittadella: il trequartista classe 2003 cresciuto nella Roma è pronto a tornare in Italia. Gli irpini attendono notizie interessanti da Diego Demme, ex centrocampista del Napoli ora all’Herta Berlino, trattano il difensore Lorenco Simic del Maccabi Tel Aviv (l’ultimo anno al Bari), sfidano il Bari e un’altra mezza dozzina di club di B per Dominic Vavassori dell’Atalanta Under 23, e dovranno solo finalizzare gli arrivi dell’esterno sinistro Alessandro Milani dalla Lazio e del centrocampista Emmanuel Gyabuaa dall’Atalanta.

Al Padova, secondo quanto riportato da Il Mattino, interessano gli attaccanti Leonardo Candellone, che non rinnoverà con la Juve Stabia; Luca Vido e Gabriele Moncini, in uscita da Reggiana e Brescia. Un’altra neo-promossa, l’Entella, potrebbe portare in B l’attaccante Alessandro Seghetti, talento del Perugia. Si valuta uno scambio con il centrocampista Giovanni Di Noia. Sempre per l’attacco, secondo La Gazzetta dello Sport, il nome caldo è Tommaso Fumagalli, di proprietà del Como, al Cosenza nell’ultima stagione. Lo ha chiesto il tecnico Chiappella, che lo ha allenato alla Giana Erminio.