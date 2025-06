Spagna-Italia U.21, moviola: Fazzini tartassato, sanitari protagonisti, graziato Pubill

La prova dell’arbitro Walsh nella gara degli Europei Under 21 analizzata ai raggi X, il fischietto scozzese ha ammonito 4 giocatori

L’arbitro scozzese Nicholas Walsh, la scelta dell’Uefa per Spagna-Italia Under 21, è reduce da una stagione impegnativa con 29 gare dirette, di cui 25 nella premiership scozzese, 2 in Europa League, una in Nations League e una in Champions. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due nazionali

Bilancio in perfetta parità tra le nazionali Under 21 di Italia e Spagna: negli 11 precedenti 4 vittorie per parte e tre pareggi con lo stesso numero di gol complessivi segnati (15)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Daniel McFarlane e Calum Spence con il georgiano Goga Kikacheishvili IV uomo, lo scozzese Dallas al Var e il belga Boterberg all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Ghilardi (I), Fazzini (I), Pubill (S), R. Fernandez (S)

Spagna-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 40′: è per Ghilardi che strattona Rodriguez e blocca la ripartenza spagnola. Al 52′ graziato Pubill che blocca il contropiede di Fazzini con uno strattone, niente giallo per lui ma solo punizione. Al 57′ ammonito Fazzini che allontana il pallone, l’arbitro ha qualcosa da dire anche a Bianco, a cui chiede calma. Al 67′ ammonito Pubill per l’ennesimo fallo su Fazzini.

Al 78′ giallo a Roberto per un pestone ai danni di Bianco in area azzurra. L’arbitro è costretto diverse volte durante la gara a fermare il gioco per consentire i soccorsi a giocatori a terra doloranti. Dopo il recupero Spagna-Italia finisce 1-1.