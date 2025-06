Diretta Live Italia-Spagna Europei Under21 terza giornata gironi: la squadra di Nunziata vuole il primo posto

Percorso netto, fin qui, per la squadra di Nunziata. Poco bella, ma cinica e spietata: si può riassumere in questo modo l’avventura degli azzurrini fino a questo momento agli Europei Under 21. L’Italia, infatti, ha liquidato sia Romania che Slovacchia di misura (nel primo caso c’ha pensato Tommaso Baldanzi, poi contro i padroni di casa è stato Casadei a prendersi la scena). E adesso arriva il bello, perché se è seppur vero che la qualificazione per i quarti di finale è già in tasca, serve una vittoria per blindare quel primo posto che permetterebbe di avere un tabellone decisamente meno complicato.