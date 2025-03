Il Pescara nel 2025 non vince mai in casa, Vis Pesaro, nota ufficiale contro l’arbitro

Gli abruzzesi rinviano l'appuntamento con la prima vittoria in casa nel 2025 (1-1 con la Spal), proteste marchigiane dopo il ko interno con l'Entella

Si sono disputate ieri altre 10 gare della 29^ giornata del campionato di Lega Pro (l’11^, Taranto-Crotone, è stata rinviata a data da destinarsi per le note problematiche che attanagliano il club jonico, ormai a un passo dall’esclusione dal campionato). Nel girone A spicca il 2-2 in rimonta della Virtus Verona contro la Triestina. Nel girone B, l’Entella prende il largo battendo un’infuriata Vis Pesaro (nota ufficiale contro l’arbitraggio). Pescara fermato sul pari dalla Spal. Nel girone C, pareggio nel recupero del Latina ad Altamura.

Lega Pro, 29^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A, non bastano due reti in 23’ alla Triestina per battere una stoica Virtus Verona. Le due squadre erano reduci da 5 (i veneti) e 4 vittorie di fila (i friulani). Alabardati avanti con un colpo di testa di Ionita, il destro di Vertainen all’incrocio dei pali vale il momentaneo 2-0 per gli ospiti. A inizio ripresa accorcia Rispoli con un diagonale imprendibile per Roos, beffato al 90’ da De Marchi (5° gol nelle ultime 4 giornate), complice l’errore di Frare.

Nessuna rete nelle altre tre partite del girone. Il Lecco è fermato sullo 0-0 dalla Pergolettese (palo di Di Gesù, l’ultima vittoria esterna dei lecchesi risale al campionato di Serie B dello scorso anno, ottobre 2023 blitz a Palermo). Stesso risultato in Pro Vercelli-Trento e nello scontro salvezza tra Pro Patria e Caldiero, rispettivamente terzultima e penultima forza del girone.

Lega Pro, 29^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B prove di fuga dell’Entella, che in attesa di Ternana-Torres in programma oggi, vola a +7 sugli umbri grazie al successo di misura sul campo della Vis Pesaro (23° risultato utile di fila per gli uomini di Gallo). Marchigiani in 10 per l’espulsione di Neri (doppio giallo), la capolista ne approfitta e in chiusura di tempo sblocca su rigore con Castelli. Decisioni dell’arbitro Gianquinto di Parma aspramente contestate dalla Vis Pesaro, con il silenzio stampa nel post-gara annunciato con una nota ufficiale.

Il Pescara ha rinviato ancora l’appuntamento con la vittoria in casa pareggiando 1-1 contro la Spal: risultato che vale il 4° posto in classifica. Nel primo tempo segna Bentivegna, nella ripresa la punizione di D’Orazio evita la 6^ sconfitta consecutiva agli estensi. Vince ancora l’Arezzo di Cristian Bucchi, che regola nel finale il Sestri Levante e si prende il 6° posto: decide il colpo di testa di Ravasio sugli sviluppi di un corner.

Termina in pareggio Lucchese-Carpi. Nonostante la crisi societaria (stipendi non pagati il 17 febbraio e penalizzazione in arrivo), la formazione toscana passa due volte in vantaggio con un’autorete di Fossati e un gol di Magnaghi, ma viene ripresa dalla doppietta di Cortesi (un gol su rigore, l’altro su punizione).

Lega Pro, 29^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C si è giocata soltanto Team Altamura-Latina, terminata 1-1. Terzo pareggio di fila subito in rimonta dai pugliesi, avanti a inizio ripresa con un colpo di testa di Leonetti. Il Latina, che ha colpito un palo con Mastroianni e una traversa con Improta, si salva in pieno recupero con un’inzuccata di Crecco.

Rinviata a data da destinarsi (ma difficilmente si giocherà) Taranto-Crotone, su decisione della Lega Pro, in attesa di saperne di più sul futuro del club pugliese a forte rischio esclusione per le note problematiche riguardanti stipendi e contributi (dopo aver saltato precedenti scadenze). Stesso discorso per la Turris, che potrebbe aver giocato, venerdì a Giugliano, la sua ultima partita della stagione.

Lega Pro, 29^ giornata, il programma di oggi

Oggi si giocano altre 13 partite della 29^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A, alle 17.30 sono in programma Albinoleffe-Novara e Vicenza-Arzignano. Alle 19.30 si chiude con Feralpisalò-Padova.

Nel girone B, alle 15, di scena il big match Ternana-Torres. In programma anche Legnago-Milan Futuro (debutto di Massimo Oddo sulla panchina rossonera dopo l’esonero di Bonera) e Pianese-Rimini. Alle 17.30 c’è Campobasso-Pineto.

Nel girone C, apre Avellino-Juventus Next Gen alle 12.30. Alle 15 si giocano Cerignola-Trapani, Catania-Foggia e Monopoli-Messina. Alle 17.30 tocca a Benevento-Sorrento e Potenza-Picerno.