Turris travolta dal Giugliano: è stata l’ultima gara prima della radiazione?

Ieri tre partite per la 29esima giornata di Serie C. La più importante ha visto protagonista la Turris, anche e soprattutto per questioni extra-campo

Ieri si sono disputate tre gare in Serie C. Due di queste hanno riguardato il Girone A e ci riferiamo ad Alcione-Clodiense, terminata col successo dei padroni di casa, e a Giana Erminio-Lumezzane che si è conclusa invece sul punteggio di 1-1. La sfida più importante, per certi versi, è stata quella però del Girone C con la Turris che ha perso sul campo del Giugliano e che potrebbe scomparire definitivamente dalla circolazione.

Incubo per la Turris: sconfitta e possibilità di radiazione

Ci sono due questioni da trattare. Una arriva dal campo con il Giugliano che ha battuto la Turris per 3-1 centrando in questo modo il quinto successo consecutivo. Ai tigrotti sono bastati appena 15 minuti per archiviare la pratica con le reti di Demirovic, D’Agostino e Repi. Nella ripresa c’è stato il gol della bandiera della formazione campana, utile solamente per gli almanacchi. Ci ha pensato Jordan Boli ad accorciare le distanze.

E da qui ci spostiamo quindi alle questioni extra campo. La partita giocata al De Cristofaro potrebbe essere stata l’ultima dei corallini. La Procura Federale ha comunicato infatti la chiusura delle indagini alla società che avrà tre giorni per preparare le proprie memorie difensive, prima del deferimento. Sarebbero state trovate delle irregolarità dalla Covisoc nei pagamenti e nelle tempistiche. Il club biancorosso ha provato ad appellarsi al principio del legittimo impedimento ma potrebbe non essere sufficiente per evitare la radiazione.

L’Alcione torna a gioire, Clodiense sempre più ultima

Non vinceva da 6 partite l’Alcione che ha finalmente interrotto il digiuno sconfiggendo per 2-0 la Clodiense davanti al proprio pubblico. La partita si è decisa nella ripresa con le reti di Samele e Bonaiti che hanno spinto l’inerzia della gara a favore degli arancioni. Si fa sempre più complicata la strada verso la salvezza per i granata che sono sempre più ultimi in classifica con solamente tre vittorie dall’inizio del campionato. L’ultima proprio nella scorsa giornata.

Beffa finale per il Giana Erminio

Sposta poco nell’economia del campionato il punticino che si sono presi Giana Erminio e Lumezzane nell’incontro di ieri sera della 29a giornata. Primo tempo avaro di occasioni poi i milanesi sbloccano la contesa con la firma di Stückler al decimo centro stagionale e pensano ad amministrare il risultato. E tutto va bene finché nel primo minuto di recupero non sbuca Tenkorang per un 1-1 che sa di beffa ma anche di bicchiere mezzo pieno per i rossoblù.