Il Cerignola non si ferma più, la Ternana asfalta l'Ascoli, rivoluzione Milan Futuro: top e flop di Serie C

L'Audace tiene a debita distanza l'Avellino di Biancolino, mentre le Fere restano in scia all'Entella nel girone B. Esonerato Bonera, male Bartesaghi con la squadra B.

Gol e spettacolo in Serie C, anche in questa 28a giornata di campionato. L’Audace Cerignola tiene a debita distanza l’Avellino di Biancolino, grazie al solito Salvemini, mentre la Ternana asfalta l’Ascoli e mette nei guai Mirko Cudini. Male il Milan Futuro, che saluta Daniele Bonera, mentre Jacopo Murano si carica sulle spalle l’attacco del Crotone di Longo. Entriamo nel dettaglio di top e flop dell’ultimo turno di Lega Pro.

I Top della 28a giornata di Serie C

Cerignola, Audace come il suo bomber

Il girone C continua ad avere una sola regina, dopo aver vissuto settimane ricche di incertezza al vertice. L’Audace Cerignola guida con autorevolezza la classifica e tiene a debita distanza l’Avellino di Biancolino, rispondendo colpo su colpo e vincendo partite da grande squadra. Gare sporche, difficili, contro formazioni ora in cerca di punti salvezza o risultati dal sapore di playoff. Salvemini ben oltre la doppia cifra e un Raffaele che sta gestendo alla grande le pressioni, senza pensare al possibile saldo negativo che deriverebbe dalle esclusioni di Taranto e Turris. Il Cerignola è primo con merito.

Murano, doppietta e terzo posto all’orizzonte

Idee e concretezza. Dalla visione di Emilio Longo al cinismo di Tumminello, Guido Gomez e, soprattutto, Jacopo Murano. Doppietta d’autore per l’ex Picerno e Foggia, arrivato allo “Scida” nel mercato di gennaio per arricchire il parco attaccanti a disposizione dei pitagorici. Scelta azzeccata, complice il rapporto tra calciatore e allenatore, per una squadra che vuole a tutti i costi la qualificazione alla fase nazionale dei playoff. Alias, terzo posto, come obiettivo minimo. Davanti, Benevento e Monopoli sono in calo ed è il momento di azzannare la preda. E con un Murano così, tutto è più facile.

Abate ritrova la sua Ternana: Entella nel mirino

Abate, ecco la tua Ternana. L’ex terzino del Milan espugna Ascoli e tiene viva la corsa alla promozione diretta, con la Virtus Entella sempre a +4 a dieci giornate dalla fine. In corsa anche la Torres, che non può più definirsi una sorpresa, considerando anche i risultati dello scorso anno. Prova di forza delle Fere al “Del Duca”, con tanti buoni spunti e indicazioni positive per lo staff tecnico rossoverde, che può contare su calciatori esperti e abituati a lottare per il vertice in questa categoria. Abate ha rimesso le cose a posto dopo i giorni tempestosi di inizio febbraio e adesso va a caccia di continuità. Margine d’errore bassissimo.

I Flop della 28a giornata di Serie C

Monopoli soffre di vertigini

Monopoli in evidente calo. Ha evidentemente sofferto di vertigini la squadra allenata da Alberto Colombo, arrivata in vetta al girone C e poi precipitata in questo mese di febbraio, che ha visto i Gabbiani crollare alle spalle di Avellino e Audace Cerignola, con lo spettro delle esclusioni di Taranto e Turris che toglierebbero altri 9 punti ai pugliesi. Un campionato falsato in partenza, ma che non può aspettare la rinascita di Vitale e compagni. Ora, l’obiettivo reale è la fase nazionale dei playoff, da giocarsi con Benevento, Crotone, Potenza e lo stesso Trapani, in ripresa. Dalle parti del “Veneziani”, sogno (quasi) svanito.

Bartesaghi, (ad oggi) un Milan senza Futuro: Bonera paga per tutti

Una delle fotografie della stagione del Milan Futuro è la regressione del giovane Bartesaghi. Dalla prima squadra alla formazione U23, con una prestazione che si allontana anni luce dagli standard richiesti in Serie A e in Champions League. E forse anche in Lega Pro. Non è certo tutta colpa del terzino rossonero, ma la prova con il Pescara ha messo in evidenza lacune tecniche da limare al più presto, se si vuol competere ad altissimi livelli. Ne fa le spese Daniele Bonera, esonerato dopo 28 giornate, con un Milan Futuro terzultimo in classifica e a serio rischio retrocessione.

Cudini, il tempo non aiuta

Troppa differenza. Tra Ascoli e Ternana, non c’è storia. Almeno per il momento. Non è bastata la cattiveria richiesta da Mirko Cudini alla vigilia, per un confronto particolarmente sentito dalle due tifoserie. Il Picchio fatica a ritrovarsi, in una stagione che ha assunto presto contorni grotteschi, tra cambi al timone e scelte cervellotiche. A tratti, isteriche. Il risultato del “Del Duca” non ammette repliche, così come il campionato non ammette altri passi falsi di questo tipo, se si vuole condurre in porto la nave.