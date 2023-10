Serie B 11a giornata risultati: Cittadella-Cremonese 1-2, decide Vazquez al 93'. La classifica aggiornata

Tre lampi nella ripresa con Vita abile a replicare al vantaggio di Ravanelli e Vazquez capace di restituire i tre punti alla Cremo al terzo di recupero. I lombardi salgono al quinto posto

27-10-2023 22:33

Cittadella-Cremonese finisce 1-2: tre lampi nella ripresa con Vita abile a replicare al vantaggio di Ravanelli e Vazquez capace di restituire i tre punti alla Cremo al terzo di recupero.

Sono veneti e lombardi a inaugurare l’undicesima giornata di serie B. Una contro l’altra, allo stadio Tombolato, due formazioni in piena zona play off, che, prima della sfida diretta, erano appaiate in graduatoria con marcia speculare: tre vittorie, altrettante sconfitte e quattro pareggi. Con il successo esterno, la Cremonese sale a 16 punti, sette in meno rispetto alla capolista Parma.

Cittadella-Cremonese 1-2: Ravanelli, Vita e Vazquez

I lombardi partono forte: ottimo avvio di Coda e compagni che alzano in fretta il baricentro e sfruttano il gioco sulle fasce per creare pericoli anche lateralmente: tra il 14′ e il 18′ la pressione ospite frutta tre occasioni non finalizzate per questione di dettagli.

Prima lo stesso Coda non inquadra la porta da buona posizione, poi Zanimacchia si costruisce un paio di palle gol. Ci prova con un destro a giro che lambisce l’incrocio e chiama Kastrati al grande intervento per negargli la gioia del gol.

Dopo la mezzora sale in cattedra il Cittadella: un velo di Cassano innesca l’azione proseguita da Pittarello e Giraudo, palla sulla testa di Vita che stacca di testa da posizione centrale e impegna Sarr. Il resto della frazione si consuma tra fraseggi che non superano la ttre quarti e non danno vita ad azioni pericolose.

Nella ripresa si gioca su costanti capovolgimenti di fronte, i ritmi restano elevati e gli spazi si aprono: botta e risposta nel finale. La sbloccano gli ospiti al 34′ con Ravanelli che si infila tra le maglie avversarie sugli sviluppi di un corner e trova la girata che non lascia scampo a Kastrati. La reazione dei locali arriva 3′ più tardi con Vita che piazza una perla con controllo palla con petto e collo prima di trafiggere Sarr. Cittadella-CREMONESE 1-2! Cross perfetto di Quagliata in area, il Mudo colpisce di testa dove Kastrati non può arrivare! Cambi decisivi di Stroppa.

Le partite dell’11a giornata di cadetteria

Undicesimo turno del campionato di serie B spalmato su tre giorni con anticipo del venerdì sera e chiosa domenicale. Cinque le sfide in programma sabato 28 ottobre, un poker di partite con fischio di inizio alle 14.

Spicca Como-Catanzaro, sfida che potrebbe definitivamente togliere il velo su ambizioni e possibilità concrete dei calabresi di vivere una stagione da assoluti protagonisti. La Sampdoria, in trasferta contro il Sudtirol, cerca di dare continuità al primo successo casalingo; Feralpi-Reggiana è gara da tripla, Spezia col favore dei pronostici contro il Cosenza. La capolista Parma attesa ad Ascoli, fischio di inizio alle 16.15.

Sono quattro i restanti match, tutti in calendario domenica: fari a Brescia, dove arriva il Bari, e a Venezia, con i lagunari che ospitano il Pisa. Si giocano anche Modena-Ternana ePalermo-Lecco

Risultati e programma dell’11a giornata

Venerdì 27 ottobre ore 20.30

Cittadella-Cremonese 1-2

Marcatori: 34′ st Ravanelli (Cr), 37′ st Vita (Ci), 498′ st Vazquez (Cr)

Sabato 28 ottobre ore 14

Como-Catanzaro

Feralpisalò-Reggiana

Spezia-Cosenza

Sudtirol-Sampdoria

Sabato 28 ottobre ore 16.15

Ascoli-Parma

Domenica 29 ottobre ore 16.15

Brescia-Bari

Modena-Ternana

Palermo-Lecco

Venezia-Pisa

La classifica aggiornata all’11a giornata

Classifica: Parma 23, Catanzaro 21, Palermo 20, Venezia 18, Cremonese 16, Cosenza e Como 14, Cittadella, Modena e Sudtirol 13, Ascoli e Pisa 12, Bari, Reggiana 11, Sampdoria e Spezia 7, Ternana 6, Feralpisalò 5, Lecco 1.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Lecco e Brescia: 3 partite in meno

Como, Pisa e Spezia: 2 partite in meno

Cremonese, Sudtirol, Palermo e Modena: 1 partita in meno

La classifica marcatori all’11a giornata

Massimo Coda resta re provvisorio dei bomber di cadetteria nonostante il digiuno del turno in svolgimento con 7 reti. Alle sue spalle la coppia composta da Benedyczak del Parma e da Casiraghi del Sudtirol con 6 reti. A cinque gol invece il portoghese Mendes dell’Ascoli.

La classifica marcatori completa della serie B