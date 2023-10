Dallo stadio Tombolato è tutto, grazie per aver seguito con noi Cittadella-Cremonese. Arrivederci e alla prossima partita di Serie B!22:36

Sarà ancora Cremonese-Cittadella fra 4 giorni, gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Poi la Cremonese ospiterà in casa lo Spezia per la 12ª giornata di Serie B, il Cittadella invece il Brescia. 22:36

Vola in zona playoff la Cremonese: con i 3 punti conquistati si porta a 16 in quinta posizione come il Modena, impegnato domenica contro la Ternana. Rimane a 13 invece il Cittadella, con Ascoli e Pisa appena dietro. 22:36

Sorride Stroppa consapevole di aver azzeccato i cambi giusti che hanno ribaltato la partita. Un primo tempo gestito molto bene dagli ospiti che hanno creato molte occasioni fino alla mezz'ora quando il Cittadella cambia il ritmo alzando il pressing e cercando più volte di soprendere Sarr. I gol arrivano tutti a 10 minuti dalla fine: alla rete di Ravanelli di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, risponde con un grande guizzo Vita ma sul finale l'asse Quagliata-Vazquez - subentrati nella ripresa - siglano l'1 a 2 per la Cremonese. Nei grigiorossi sfortunato Buonaiuto: il numero 10 crea 3 occasioni da gol in qualche minuto ma non trova mai lo specchio della porta, portandosi a casa comunque una gran prestazione.22:34

90'+6' Finisce qui! Cittadella-Cremonese 1-2! Decide la partita il gol al minuto 93 di Vazquez.22:29

90'+3' Assist Giacomo Quagliata22:26

90'+3' GOOOOL! VAZQUEEEEZ!!!! Cittadella-CREMONESE 1-2! Cross perfetto di Quagliata in area, il Mudo colpisce di testa dove Kastrati non può arrivare! Cambi decisivi di Stroppa.



90' Cinque minuti di recupero al Tombolato. 22:22

85' Lascia il campo anche Cristian Buonaiuto per Michele Collocolo.22:17

85' Fuori Luca Zanimacchia per Giacomo Quagliata.22:17

82' Assist di Federico Giraudo.22:15

82' VITAAAAAAA!!!! Pareggia subito il Cittadella!!! Che gol del giocatore numero 16! Controllo di petto e collo in velocità che soprende Sarr.



81' L'arbitro estrae un cartellino rosso: espulso il dg del Cittadella Marchetti per proteste.22:13

80' Check over. Gol confermato.22:13

80' Check del VAR per un possibile contatto in area.22:12

79' Cartellino Giallo Matteo Angeli22:33

79' GOOOOOL! Luca Ravanelli porta in vantaggio la Cremonese!! Cittadella-CREMONESE 0-1! Sfida in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la gira Ravanelli e buca Kastrati.



76' Cross di Zanimacchia sul secondo palo, non ci sono però giocatori della Cremonese.22:09

76' Claudio Cassano esce per Giuseppe Mattia Carriero.22:08

76' Fuori Francesco Amatucci, dentro Valerio Mastrantonio.22:07

75' BUONAIUTO alla terza occasione da gol! Palla deliziosa di Vazquez sulla testa di Buonaiuto, ancora una volta finisce fuori di poco! 22:07

74' Ancora Buonaiuto! Il più pericoloso! Sponda di Pickel e mezza rovesciata del numero 10 che non trova la porta!22:06

73' Finisce la partita di Massimo Coda, dentro Frank Cédric Tsadjout.22:05

72' Buonaiuto!!! Chance del giocatore della Cremonese che tira fortissimo sopra la traversa! Che occasione. 22:05

70' Sinistro secco ma troppo largo di Vazquez.22:02

68' Protestano i giocatori del Cittadella che chiedono un fallo di mano in area di Antov su un tiro potente di Maistrello.22:02

65' Contropiede di Cassano che si trova in mezzo a 4 avversari che intuiscono le sue mosse. La palla poi finisce a Maistrello che tira di poco alto. 21:57

63' Antov gestisce benissimo un passaggio in area per Maistrello. Si riparte dalla Cremonese.21:56

61' Simone Branca, non al meglio fisicamente, lascia il campo a Andrea Danzi.21:53

61' Cambio in attacco, fuori Andrea Magrassi dentro Tommy Maistrello.21:53

60' Si mette in mostra subito Sernicola: bello il cross teso in area, Pavan anticipa. 21:52

59' Lascia il campo anche Paolo Ghiglione, dentro Leonardo Sernicola.21:51

59' Doppia sostituzione per la Cremonese: fuori David Chidozie Okereke, dentro Franco Damián Vázquez.21:51

57' Coda al volo sugli sviluppi di calcio d'angolo. Conclusione larga.21:49

56' Contropiede della Cremonese, punta Coda che però colpisce la difesa granata. 21:48

55' Ancora un errore in fase di costruzione, questa volta è Zanimacchia che regala la palla ad Amatucci. 21:47

53' Sbaglia Okereke che aveva tutto lo spazio per aprire a sinistra. Si riparte dalla difesa granata.21:45

50' Grandiosa chiusura di tacco di Pavan, il cross di Coda per Okereke viene intercettato elegantemente dal numero 26 del Cittadella.21:43

48' Destro altissimo di Magrassi che si mangia una grande occasione sotto porta.21:40

47' Continua a pressare il Cittadella. Ha iniziato bene la squadra di casa.21:39

46' Primo acuto del Cittadella con il suo capitano Branca. La palla finisce fuori. 21:38

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Cittadella-Cremonese.21:37

Stroppa chiederà più precisione ai suoi che si sono mostrati tanto nel primo tempo con lanci potenti ma mai decisivi. In panchina pronti a subentrare Vazquez, Tsadjout così come il rientrante Lochoshvili. Per il Cittadella occhio a Maistrello, in gol nella penultima giornata contro la Ternana. 21:28

Partita intensa fin da subito con la Cremonese protagonista. Buonaiuto e Zanimacchia richiedono più volte l'intervento di Kastrati che però non si fa trovare impreparato. Nel corso del match cresce il Cittadella che dopo mezz'ora cambia il ritmo creando più occasioni, la più con un colpo di testa di Vita. Primo cambio obbligato per la formazione di casa: si accascia Salvi che lamenta dolore, al suo posto Giraudo. 21:25

45'+2' Fischia Camplone, fine primo tempo! Cittadella-Cremonese 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco.21:22

45'+1' Sempre pericoloso Massimo Coda in area, la palla viene mandata in corner.21:22

45' Due minuti di recupero.21:18

44' Ottima lettura difensiva di Castagnetti che interviene in un'azione insidiosa in area.21:17

43' Ammonito Federico Giraudo per un pestone.21:15

38' Che potenza Okereke! Tiro fortissimo con il mancino dell'ex Venezia che però finisce alto.21:12

38' Ammonito Lorenzo Carissoni per aver steso Zanimacchia diretto verso la porta.21:11

36' Bel cross di Branca in area, allontana Bianchetti.21:10

35' Ancora pericoloso il Cittadella con un guizzo di Cassano in area. L'arbitro fischia però fallo in attacco.21:09

34' Bellissima azione del Cittadella! Velo di Cassano, sponda di Pittarello e cross di Giraudo per Vita che colpisce di testa da posizione centrale. Risponde bene Sarr che allungandosi riesce a prendere la palla.21:08

32' Ammonito Andrea Magrassi.21:05

31' Tiro di Coda che però finisce lontano dalla porta.21:05

29' Ha alzato il baricentro il Cittadella. Cross di Cassano troppo lungo, interviene direttamente Sarr.21:03

26' Batte Cassano sul secondo palo, colpisce Pavan ma interviene bene Sarr. L'arbitro comunque segnala la posizione di fuorigioco.21:04

26' Ancora un calcio di punizione interessante per il Cittadella. Questa volta a commettere fallo è Castagnetti. 21:00

25' Ammonito Valentin Ivaylov Antov proprio per il fallo su Giraudo.20:58

24' Giraudo subisce subito un colpo sulla caviglia destra e conquista un calcio di punizione da posizione interessante.20:57

24' Primo cambio obbligato per il Cittadella. Fuori Alessandro Salvi, dentro Federico Giraudo.20:56

22' Necessario il cambio. Non riesce a continuare Salvi.20:56

21' A terra Salvi che si accascia da solo. Interviene lo staff medico.20:55

21' Cross di Cassano, interviene Sarr.20:55

17' OCCASIONE CREMONESE! Grande intervento di Kastrati che dice ancora no a Zanimacchia. Tacco di Coda in area, velo di Okereke per l'esterno sinistro che da buonissima posizione colpisce il portiere del Cittadella. 20:52

17' Cerca di reagire il Cittadella, in particolare con Vita che tenta il tiro dalla distanza. Facile per Sarr.20:51

16' Zanimacchia! Destro a giro del giocatore della Cremonese dopo una bella azione dei suoi. La palla finisce ancora alta.20:49

14' Coda di tacco in area chiede l'uno due a Buonaiuto. Intuisce bene la difesa del Cittadella che chiude l'azione.20:47

12' Bell'inserimento in area di Buonaiuto che si accentra prima di passare la palla a Zanimacchia: il suo tiro sul primo palo finisce tra le braccia di Kastrati.20:46

9' Partita intensa tra Cittadella e Cremonese: diversi gli interventi dell'arbitro per fischiare falli.20:42

5' Cross di Ghiglione in area, anticipa Angeli che manda in corner. 20:39

4' Secondo squillo della Cremonese con Buonaiuto da posizione centrale: non si abbassa abbastanza la palla che finisce ancora alta. 20:37

2' Tentativo di Zanimacchia con il sinistro da sotto porta di prima. La palla finisce molto alta sopra la traversa. 20:40

2' Palleggio del Cittadella subito profondo. Manda in fallo laterale la Cremonese. 20:37

1' Fischio d'inizio! Comincia Cittadella-Cremonese. Dirige il match l'arbitro Giacomo Camplone.20:33

Turnover per la formazione di Stroppa: fuori Sernicola, Vazquez, Collocolo e anche il rientrante Lochoshvili. Ghiglione occuperà la fascia destra mentre nel versante opposto ci sarà Zanimacchia e insieme a Buonaiuto, Pickel e Castagnetti formeranno i 5 di centrocampo. In attacco nessun cambio rispetto alle ultime due partite: titolari Okereke e Coda. 20:05

Recuperato Kastrati, torna in porta titolare al posto di Maniero dal primo minuto nell'ultima contro il Pisa. In difesa il Cittadella recupera anche Carissoni, ancora in panchina invece Frare. Davanti al solito Cassano, coppia d'attacco formata da Pittarello e Magrassi con Maistrello inizialmente in panchina. 20:02

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (3-5-2): Sarr - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia - Okereke, Coda. Allenatore: Stroppa.19:58

FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati - Carissoni, Pavan, Angeli, Salvi - Vita, Branca, Amatucci - Cassano - Pittarello, Magrassi. Allenatore: Gorini.19:57

L'11ª giornata di Serie B si apre con l'anticipo tra Cittadella e Cremonese, entrambe reduci da una sconfitta nell'ultima giornata. Sfida importante in chiave classifica: sia i veneti che i grigiorossi sono a quota 13 punti e chi vince oggi ha la possibilità di effettuare il sorpasso. 19:43

Buonasera e benvenuti allo stadio Tombolato: in campo Cittadella-Cremonese, match valevole per la 11ª giornata di Serie B.19:40