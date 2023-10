Al Giuseppe Sinigaglia tutto pronto per Como-Catanzaro, undicesima giornata di Serie B.12:59

I lariani, reduci da due sconfitte di fila (vs Cremonese e Parma), affrontano i giallorossi, secondi in classifica e vittoriosi nelle ultime tre gare di campionato (vs Sudtirol, Sampdoria e FeralpiSalo).13:02