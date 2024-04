Milan, Pioli sempre più nel mirino dei tifosi: le parole su Inter e Inzaghi alzano un putiferio sui social

Le dichiarazioni del tecnico rossonero scontentano tutti, sia interisti che milanisti. L'epilogo più brutto di una storia comunque vincente.

Tra Stefano Pioli e il Milan è finita. E questo è ormai un dato di fatto. Il problema è che il rapporto tra il tecnico emiliano e il Diavolo si sta concludendo nel peggiore dei modi, con i tifosi che hanno fatto scattare il countdown per il divorzio. La goccia che ha fatto traboccare un vaso comunque già ampiamente colmo è stata la dichiarazione dell’allenatore sulla superiorità dell’Inter che sarebbe frutto non solamente del lavoro di quest’anno ma anche delle stagioni scorse. Frasi considerate “poco felici” dai supporter rossoneri.

Inter superiore da 4 anni

Ma cosa ha detto di così terribile Stefano Pioli? Intanto il tecnico rossonero si è allineato al pensiero del collega Max Allegri sulla superiorità dell’Inter. Ma il 58enne parmense ha aggiunto un ulteriore dettaglio: “L’Inter ha da quattro anni la squadra più forte del campionato ed ha vinto solo due scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, alcune volte ci siamo riusciti e alcune volte meno. Abbiamo dato tutto mentalmente ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco“.

La polemica con Inzaghi

In sostanza lo scudetto di due anni fa fu una sorta di miracolo per il Diavolo che avrebbe avuto una rosa inferiore a quella dei rivali. Poi è toccato ad Inzaghi beccarsi una frecciatina dal collega : “I suoi complimenti? Gli fa onore ma è più facile fare i complimenti quando vinci. L’anno scorso l’Inter ha preso tanti punti dal Napoli, poi le stagioni si azzerano e l’Inter quest’anno ha vinto lo Scudetto. Le cose cambiano“. Più che un ringraziamento è apparso come un’accusa al neo campione d’Italia che non avrebbe ottenuto il massimo nel corso della sua esperienza in nerazzurro.

Pioli unisce milanisti e interisti

Due dichiarazioni che non hanno contribuito ad innalzare l’indice di gradimento dei social nei confronti di Pioli. Ai milanisti, già da tempo smaniosi di cambiare guida tecnica, si sono associati pure gli interisti che hanno accusato l’allenatore del Milan di mancanza di sportività. “Si 2 scudetti poi 2 finali europee. Coppe e record. Che altro vuoi #Pioli? Hai vinto uno scudetto regalato dall’Inter. Altro?” scrive un utente. E non è l’unico: “Questo dopo un’umiliazione storica ancora vuole spiegare?” si associa un altro.

Qualcun altro ricorda: “Inzaghi fece i complimenti a Pioli anche dopo aver perso lo scudetto all’ultima giornata. Ecco la differenza tra chi è signore e chi no“. C’è chi, invece, focalizza l’attenzione sui calciatori del Milan e su come possano aver preso le esternazioni del proprio mister: “In pratica gli ha detto che sono inferiori” sintetizza un tifoso. Per qualcuno è il segnale di una stanchezza mentale che deve accelerare il divorzio: “Ormai è in stato confusionale”.