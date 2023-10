Serie B partite e risultati 10° giornata. Parma-Como 2-1: Man, Charpentier e Barba. La classifica

Parma in gol una volta per tempo: apre Man e chiude Charpentier, Como battuto e primato della classifica blindato con 32 punti all'attivo, +4 sulla prima inseguitrice, il Palermo di Corini

20-10-2023 22:29

Decimo turno del campionato di serie B spalmato sui canonici quattro giorni con anticipo del venerdì sera e chiosa con il posticipo del lunedì. A bagnare il debutto sono state Parma e Como: è finita 2-1 per i Ducali, i gol di Man all’8′ del primo tempo e di Charpentier al 30′ della ripresa hanno vanificato il lampo di Barba nel finale e confermato il primato provvisorio degli emiliani di mister Pecchia, in testa alla classifica con 23 punti, quattro in più del Palermo che segue in seconda piazza.

Parma-Como 2-1: sblocca Man, Barba non basta

Pronti, via. Parma in gol al primo vero affondo dopo una partenza brillante, con baricentro subito alto e pressing a tutto campo. All’8′ il match si sblocca grazie a uno scambio tra Benedyczak e Man che si ritaglia lo spazio per tirare e insacca alle spalle di Semper con un rasoterra di sinistro.

La reazione dei lariani è affidata ai piedi di Cutrone e Verdi ma, in entrambe le occasioni, Chichizola fa buona guardia. Nel finale di frazione occasioni per Benedyczak e Ioannou: palla a lato di poco. Il Parma blinda i tre punti nella ripresa: al 30′ Charpentier, entrato 2′ prima per Man, raccoglie l’assist di Hernani e conclude con un diagonale imparabile. La rete di Barba nei minuti di recupero dimezza lo svantaggio del Como ma non basta agli ospiti per strappare punti.

Le partite della 10a giornata

Il Palermo prova a restare nella scia della capolista ma i rosanero sono gli ultimi a scendere in campo: lunedì sera in un Barbera vestito a gala – la spinta dagli spalti ancora una volta riempiti arriverà eccome – gli uomini di Corini non avranno vita facile contro una delle delusioni di questo avvio: lo Spezia, con appena sei punti all’attivo e una marcia pericolante che obbliga i liguri a guardarsi le spalle, non può commettere passi falsi.

Sfide sulla carta favorevoli per Catanzaro e Venezia: i calabresi attendono il Feralpi in un match da non sottovalutare perché i lombardi, terzultimi in classifica, arrivano galvanizzati dal pari esterno contro il Brescia figlio di una prestazione sontuosa e di una rete incassata allo scadere che ha reso un po’ indigesta l’ottima prova corale.

La Sampdoria e l’incubo Marassi: non c’è appello per Pirlo e i blucerchiati, lo reclama una piazza gloriosa che, dopo l’amarezza della retrocessione, sta vivendo una stagione non all’altezza delle aspettative. L’occasione ghiotta per invertire il trend casalingo – le due sconfitte contro Cittadella e Catanzaro reclamano ancora vendetta – è quella di domenica 22 ottobre: Borini e compagni ospitano il Cosenza, fischio di inizio alle 16.15.

Cinquina di gare in programma sabato alle 14: Bari-Modena per misurare le ambizioni di due squadre che viaggiano a metà classifica; Cremonese-Sudtirol significa sfida tra bomber con fari puntati su Coda e Casiraghi; Lecco-Ascoli significa debutto per Emiliano Bonazzoli sulla panchina dei lombardi; Pisa-Cittadella e Ternana-Brescia sono partite da tripla.

Risultati e programma della 10a giornata

Venerdì 20 ottobre ore 20.30

Parma-Como 2-1

Marcatori: 8′ pt Man (P), 30′ st Charpentier (P), 47′ st Barba (C)

Sabato 21 ottobre ore 14

Bari-Modena

Cremonese-Sudtirol

Lecco-Ascoli

Pisa-Cittadella

Ternana-Brescia

Sabato 21 ottobre ore 16.15

Catanzaro-Feralpisalò

Domenica 22 ottobre ore 16.15

Sampdoria-Cosenza

Domenica 22 ottobre ore 18.30

Reggiana-Venezia

Lunedì 23 ottobre ore 20.30

Palermo-Spezia

La classifica aggiornata alla 10° giornata

Classifica: Parma 20, Palermo 19, Venezia e Catanzaro 18, Cosenza e Como 14, Cremonese e Cittadella 13, Modena 12, Brescia, Sudtirol e Bari 10, Pisa e Ascoli 9, Reggiana 8, Ternana e Spezia 6, FeralpiSalò 5, Sampdoria 4, Lecco 1.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Lecco e Brescia: 3 partite in meno

Como, Pisa e Spezia: 2 partite in meno

Cremonese, Sudtirol, Palermo e Modena: 1 partita in meno

La classifica marcatori alla 10° giornata

Massimo Coda con la doppietta realizzata contro il Como sale al primo posto della classifica marcatori della serie B con 9 reti. Alle sue spalle la coppia composta da Benedyczak del Parma e da Casiraghi del Sudtirol. A cinque gol invece il portoghese Mendes dell’Ascoli.

