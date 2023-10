Serie B, si parte con Parma-Como: i big-match e dove vederli in tv

La 10a giornata di Serie B è alle porte: Pirlo si gioca la panchina, c'è la prima di Marino a Bari. Chiude il super posticipo del lunedì: Palermo-Spezia.

19-10-2023 13:07

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Riparte anche la Serie B, una volta messa alle spalle la seconda sosta stagionale dedicata alle nazionali. Il prossimo weekend farà da sfondo alla 10a giornata del campionato cadetto, edizione 2023-24, con tanti incroci interessanti e big match pronti a tenere incollati gli appassionati alla Tv. Di seguito il programma completo e tutte le info utili per vedere le partite in diretta streaming online.

Dove vedere le partite della 10a giornata di Serie B: info diretta Tv e streaming online

Le partite della Serie B 2023-24, come stabilito dagli accordi tra Lega di competenza e broadcaster, saranno trasmesse in diretta Tv sui canali Sky Sport e live in streaming su DAZN. Ambo le piattaforme metteranno a disposizione un canale e/o una finestra dedicata a tutte le gare in programma, con Diretta Goal su Sky Calcio e Zona Serie B su DAZN, per non perdervi nemmeno un minuto del 10° turno. L’app di DAZN è attiva persino nella Home di Sky, per tutti i clienti SKyQ.

Gli incontri della cadetteria saranno visibili online anche su NOW Tv, compresi nell’abbonamento mensile da 9,99€, e in diretta streaming su Sky Go, con tutti gli abbonati al pacchetto calcio che potranno scaricare facilmente l’applicazione su smartphone e tablet, effettuando il login e selezionando l’evento di riferimento.

Non è prevista nessuna diretta Tv in chiaro su TV8 o su altri canali del digitale terrestre, mentre Rai Radio Uno proporrà il consueto appuntamento con “Tutto il calcio minuto per minuto”, dedicato alla Serie B. Diretta Goal nella giornata di sabato a partire dalle ore 14.00. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle squadre interessate, alla 10a apparizione in questa regular season.

Serie B, il programma completo della 10a giornata: date e orari di tutte le partite

Si accendono nuovamente i riflettori sulla Serie B, con tante partite interessanti all’orizzonte. Si apre il sipario sulla 10a giornata della stagione regolare, con Parma e Como pronte a darsi battaglia sul prato del “Tardini”, complice una situazione di classifica che attualmente premia il lavoro svolto da Fabio Pecchia e Moreno Longo. Sei lunghezze dividono oggi le due squadre, ma i lariani hanno ancora una gara da recuperare e con una vittoria si porterebbero virtualmente a pari punti con i crociati.

Dalla teoria, si passerà alla pratica anche al “San Nicola” di Bari, dove esordirà sulla panchina del Bari mister Pasquale Marino, scelto dalla famiglia De Laurentiis per sostituire l’esonerato Michele Mignani. Una compagine affetta da “pareggite”, che deve immediatamente ritrovare il sorriso dinanzi ai suoi tifosi, contro un Modena reduce da due sconfitte e tre pareggi.

Stuzzica la sfida Pisa-Cittadella, con la sorpresa Cassano chiamata a stupire anche all’Arena Garibaldi. Alta tensione al “Liberati”, per il confronto tra la Ternana di Lucarelli e il Brescia di Gastaldello. Rondinelle con tre partite in meno, per le note vicende estive, e potenzialmente a -1 dalla capolista Parma.

Occhio al Catanzaro di Vincenzo Vivarini, impegnato al “Ceravolo” contro la Feralpisalò, mentre domenica Andrea Pirlo si giocherà un’altra importante fetta di futuro sulla panchina della Sampdoria, di fronte ad un Cosenza apparso in grande spolvero all’alba della sosta. Seguirà Reggiana-Venezia, con Palermo-Spezia che chiuderà il lungo fine settimana in un “Barbera” tutto esaurito.

Questo il programma completo della 10a giornata di Serie B:

Parma-Como Venerdì ore 20.30

Bari-Modena Sabato ore 14.00

Cremonese-Sudtirol

Pisa-Cittadella

Lecco-Ascoli

Ternana-Brescia

Catanzaro-Feralpisalò Sabato ore 16.15

Sampdoria-Cosenza Domenica ore 16.15

Reggiana-Venezia Domenica ore 18.30

Palermo-Spezia Lunedì ore 20.30

I big match della 10a giornata di Serie B: occhi sul Monday Night Palermo-Spezia

In una Serie B sempre equilibrata ed affascinante, per il blasone delle società e la storia delle piazze che vi partecipano, sempre piuttosto complicato individuare i big match di giornata. Molti gli incroci di valore, con l’anticipo Parma-Como che merita assolutamente di essere seguito, per ambizioni e classifica dei 22 in campo.

Incuriosisce, e non poco, la prima di Pasquale Marino alla guida del Bari, davanti ad un pubblico esigente come quello del “San Nicola”. Da non sottovalutare il Modena di Bianco, alla ricerca di una vittoria che manca da troppo tempo. Pisa-Cittadella sfida dal pronostico apertissimo.

Si gioca tantissimo Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria, club che ha deciso di confermarlo nonostante i soli 4 punti conquistati e una graduatoria che vede i blucerchiati in penultima posizione. La speranza è che la sosta abbia portato consiglio all’ex regista di Milan e Juventus.

Lunedì, invece, toccherà a Palermo e Spezia, con gli uomini di Corini che conosceranno già i risultati delle dirette concorrenti, con l’auspicio di balzare in testa alla classifica. Ovviamente, Parma permettendo.

I big match della 10a giornata di Serie B: