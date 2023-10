Serie B, Sampdoria: sospiro di sollievo, Ibrahimovic sullo sfondo ma Pirlo per ora non rischia

La Sampdoria può tirare un sospiro di sollievo dopo che il tribunale di Genova ha concesso l’omologa alla ristrutturazione del debito. Nuovi voci avvicinano Ibra a Genova, potrebbe essere lui il nuovo socio

La Sampdoria tira un sospiro di sollievo almeno per il momento. Da parte della sezione Civile del Tribunale di Genova è arrivato infatti il via libera alle ristrutturazione del debito del club, un piano che permette di tagliare di oltre il 50% l’esposizione debitoria del club che da 200 milioni dovrebbe scendere a circa 70. Una buona notizia di sicuro ma per il futuro c’è ancora molto da lavorare.

Sampdoria: gli scenari dopo l’omologa

La decisione del Tribunale di Genova riporta per il momento il sereno in casa Samp. L’omologa permette a addrizzano e Manfredi di mettere definitivamente da parte l’ex presidente Ferrero senza neanche bisogno di convocate l’assemblea dei social e rappresenta un passaggio fondamentale per giungere al trasferimento definito del club dalla vecchia alla nuova società.

Inoltre l’atto del tribunale rende l’omologa immediatamente esecutiva e quindi ricevibile da parte della Covisoc, con il club blucerchiato che da gennaio potrà tornare sul mercato senza avere particolari obblighi da rispettare.

Ibrahomovic a Genova: la suggestione

Nonostante un significativo passo in avanti sia stato fatto almeno sotto il profilo legale, il futuro della Sampdoria necessita ancora di una grande spinta per diventare da più o meno stabile a interamente sereno. Una spinta che potrebbe arrivare sotto il profilo di un nuovo socio ad accompagnare Radrizzani e Manfredi.

Una voce o forse sarebbe meglio definirla una suggestione è quella che si lega al nome di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore ex Milan è stato beccato a Milano in compagnia del patron blucerchiato Radrizzani solo qualche giorno fa. Il giocatore svedese era stato accostato alla panchina della Samp invece per lui si potrebbero addirittura aprire le porte della società, con alcune rumour che lo vogliono interessato ad un ingresso come socio nel club.

Pirlo al sicuro (almeno per ora)

In una situazione di grande incertezza dal punto di vista societario e con una campagna di mercato che non è sembrata all’altezza della situazione, anche la squadra ne ha risentito. Il club blucerchiato ha confermato con forza la fiducia in Andrea Pirlo dopo un avvio di campionato perlomeno deludente, ma è evidente che ora anche l’ex tecnico della Juventus è chiamato a fare la sua parte e a provare a tirare fuori la Samp dalle secche di una classifica che rischia di diventare preoccupante.

