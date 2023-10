Serie B, Sampdoria: Pirlo sempre più nei guai, le ultime accuse dalla Turchia

Un ex giocatore del Fatih Karagumruk, Kazim-Richards, rivela: lo scorso anno con Pirlo avevano il permesso di fumare, e certi giocatori fumavano continuamente sigarette

12-10-2023 19:54

Non è un periodo facile per la Sampdoria di Andrea Pirlo, penultima in serie B con soli 4 punti (con tanto di -2 di penalizzazione) in nove partite. Il tecnico bresciano rischia l’esonero: non potrà infatti permettersi di sbagliare la prossima partita in casa con il Cosenza. Al Ferraris quest’anno quattro sconfitte su quattro partite, per un trend che va assolutamente capovolto.

Pirlo, le rivelazioni scottanti

Ma non è solo il campo a creare grattacapi all’ex regista di Milan e Juventus. Dalla Turchia, infatti, sono rimbalzate le parole di Colin Kazim-Richards, centrocampista attualmente svincolato (ed ex di Feyenoord e Celtic) che lo scorso anno giocava al Fatih Karagumruk, squadra allenata ai tempi da Andrea Pirlo, che ha rivelato come l’attuale tecnico della Samp concedesse molta (probabilmente troppa) libertà al gruppo all’interno dello spogliatoio. Un’esperienza comunque durata poco, quella di Pirlo in Turchia: il 12 giugno 2022 l’accordo con il club, il 24 maggio 2023, a tre giornate dal termine, la risoluzione del contratto con la società turca.

Pirlo e gli italiani in Turchia

Kazim-Richards, che nella passata stagione ha giocato 17 partite di cui appena due da titolare, non si è risparmiato sui dettagli, raccontando il tutto in un’intervista al canale Filthy Fellas su Youtube: “Fumare? Sì. Avevamo tanti italiani che fumavano (in rosa c’erano Viviano, Biraschi, Ricci, Borini e per metà stagione Bertolacci). Lo scorso anno con Pirlo avevano il permesso di fumare. E certi giocatori fumavano continuamente sigarette. Anche all’intervallo mentre Pirlo parlava li vedevi fumare… Sia ben chiaro che la mia non è un’accusa, è una questione di cultura. Non c’è nulla di illegale”.

Il precedente di Bendtner alla Juventus

Parole che in qualche modo fanno tornare alla mente quelle di Niklas Bendtner, attaccante danese nonché meteora alla Juventus di oltre dieci anni fa. Nel febbraio del 2022 Bendtner aveva raccontato in un’intervista del suo primo giorno in bianconero nell’estate 2012: “Se ci si poteva ritrovare in bagno a fumare con Buffon o Pirlo? Sì e cosa puoi dire a due così? Se guardi alla loro carriera – disse – e a che gran professionisti sono, è stato un qualcosa che mi ha aperto gli occhi. L’etica professionale che dimostravano in campo e il senso di cameratismo che c’era negli spogliatoi era incredibile, quindi nessuno si poneva il problema del fumo”.

