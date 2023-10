Sampdoria, Pirlo flop sotto gli occhi di Mancini: insurrezione sul web per l’ex maestro

Sconfitta in casa dal Catanzaro, la Sampdoria è penultima con tre punti in otto gare. I tifosi chiedono l'esonero di Pirlo: "Ogni minuto che passa è un minuto perso"

02-10-2023 10:46

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Altro che immediato ritorno in Serie A: con la sconfitta interna subita contro il Catanzaro, la Sampdoria sarebbe oggi retrocessa in C. Tre punti in otto partite per i blucerchiati, sconfitti a Marassi sotto gli occhi del mito Roberto Mancini, ct dell’Arabia Saudita. Tifosi in rivolta sul web: chiedono l’esonero di Andrea Pirlo.

Disastro Sampdoria: dopo otto turni il bilancio è drammatico

Un successo all’esordio con la Ternata, poi due pareggi e cinque sconfitte: questo il ruolino di marcia di una Sampdoria penultima in classifica in Serie B. Con l’avvento della nuova proprietà, che è riuscita a scongiurare il fallimento, la tempesta sembrava alle spalle. Ma il campo è stato di tutt’altro avviso. L’entusiasmo per l’ingaggio di Andrea Pirlo in panchina si è ben presto tramutato in delusione e, ora, i tifosi spingono per il cambio allenatore.

Pirlo in bilico dopo il flop col Catanzaro sotto gli occhi di Mancini

Neppure il ritorno al Ferraris di Roberto Mancini, leggenda blucerchiata (il figlio Andrea è stato nominato ds della Samp) e attuale ct dell’Arabia Saudita dopo l’addio all’Italia, è servito a scuotere la squadra di Pirlo, superata dalla rivelazione Catanzaro 2-1. Probabilmente il ‘Maestro’ si giocherà tutto con l’Ascoli: sullo sfondo i nomi di Filippo Inzaghi, Liverani e Iachini. Insomma, si prevedono novanta minuti infuocati con i bianconeri.

Tifosi della Sampdoria scatenati: sperano nell’esonero di Pirlo

“Cerco ossessivamente su internet ‘Pirlo esonero’ da ieri, purtroppo senza i risultati sperati” scrive su Twitter Raffaele Martino. “Perché non ho ancora letto dell’esonero di Pirlo, Legrottaglie e Mancini (jr, ndr)?” rincara la dose Armando f gibilaro. Il morale è davvero pessimo nella Genova blucerciata. “Dire che Pirlo deve come minimo prendersi una pausa come allenatore è lesa maestà?” continua Marco Fossati. E, infine, Pippo Romano: “Ma Pirlo non era il predestinato tanto decantato dai giornali appena arrivato sulla panchina della Juve?”.

Crisi Sampdoria, Pirlo sul banco degli imputati

Non si contano i post contro il tecnico della Sampdoria, approdato sotto la Lanterna dopo l’esperienza in Turchia. “Quale sarebbe l’obiettivo della Sampdoria quest’anno? No, perché se è la promozione in serie A, allora avete sbagliato allenatore. Se invece è ottenere una salvezza tranquilla, allora avete sbagliato allenatore” ha twittato EML. “Ogni minuto che passa è un minuto perso. Lo dico da dopo il Cittadella. Io non capisco cosa altro debba succedere. Allucinante. Non ho altre parole” chiosa Diego Ambrosin.