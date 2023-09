Serie B, partita e risultati 8a giornata. Lo Spezia rialza la testa, il Venezia continua a volare. La classifica

Lo Spezia passa sul campo della FeralpiSalò e mette fine a una lunga crisi. Vittoria esterna per il Cosenza sul campo del e del Venezia che passa a Modena e sale al secondo posto in classifica

Ultimo aggiornamento 30-09-2023 18:38

L’ottava giornata di serie B regala un sorriso allo Spezia che conquista la prima vittoria in stagionale e mette fine a un lungo periodo di crisi cominciato con lo spareggio retrocessione dello scorso campionato di serie A. Continua a volare il Venezia che passa sul campo del Modena e sale momentaneamente al secondo posto in classifica.

FeralpiSalò-Spezia 1-2: Alvini allontana la crisi

Torna a sorridere, almeno per il momento lo Spezia. La squadra di Alvini passa sul campo della FeralpiSalò e conquista la prima vittoria in stagionale dopo un momento nero in campionato. Dopo 17’ liguri in vantaggio grazie al gol di Salvatore Esposito e raddoppio che arriva sullo scadere del primo tempo grazie ad Antonucci. Nella ripresa la Feralpi ci prova ma riesce ad accorciare solo all’84’ con La Mantia e la rimonta non si concretizza.

Rivivi tutte le emozioni di FeralpiSalò-Spezia

Brescia-Ascoli 1-1: Moncini salva l’imbattibilità

Ancora un pareggio per il Brescia che salva l’imbattibilità in campionato contro l’Ascoli. La formazione marchigiana passa dopo 15’ con Falzerano e gioca una gara di grande solidità. Le Rondinelle spingono nella ripresa e trovano la rete del pareggio solo all’85’ grazie a Moncini.

Pisa-Cosenza 1-2: Mazzocchi all’ultimo respiro

Il Cosenza passa sul campo del Pisa in una gara dalle fortissime emozioni. La formazione calabrese sblocca il risultato dopo solo 6’ con Voca e poi prova a gestire. I toscani però attaccano a più riprese, tengono il possesso del pallone e cercano il pareggio. Al 41’ la squadra di casa rimane in 10 per il rosso a Barbieri ma è sempre il Pisa a fare la partita e al 94’ arriva il pari di Masucci. Ma il match non è finito e dopo 4’ è Mazzocchi a segnare la rete della vittoria per il Cosenza.

Modena-Venezia 1-3: si fa festa in Laguna

Il Venezia continua la sua marcia e la vittoria sul campo del Modena sembra dare spirito e fiducia ai ragazzi di Vanoli. Match equilibrato quello del Braglia con il Modena che sblocca il risultato a inizio secondo tempo con Bonfanti. La reazione del Venezia è rabbiosa: al 55’ arriva il pareggio di Altare, al 76’ il gol del vantaggio di Gytkjaer e all’83’ ci pensa Bjarkason a chiudere i giochi e a lanciare ai piani alti della classifica i lagunari.

Ternana-Reggiana 4-0: si decide nel primo tempo

La Ternana prova a scrollarsi di dosso un brutto inizio di campionato. La formazione umbra di Lucarelli sembra aver trovato maggiore equilibrio nelle ultime giornate ed arriva anche la prima vittoria in campionato. Contro la Reggiana si decide tutto nel primo tempo e nel primo quarto di gare con i gol di Celli e Diakitè che al 9’ e all’11’ mettono il sigillo sul match. Nel finale arriva anche il terzo gol con Distefano.

Rivivi tutte le emozioni di Ternana-Reggiana

Risultati e programma della 8a giornata

Sabato 30 settembre ore 14

FeralpiSalò-Spezia 1-2

Marcatori: 17’ rig. S. Esposito (S), 46’ Antonucci (S), 84’ La Mantia

Brescia-Ascoli 1-1

Marcatori: 15’ Falzerano (A), 85’ Moncini (B)

Pisa-Cosenza 1-2

Marcatori: 6’ Voca (C), 94’ Masucci (P), 98’ Mazzocchi (C)

Modena-Venezia 1-3

Marcatori: 48’ Bonfanti (M), 55’ Altare (V), 76’ Gytkjaer (V), 83’ Bjarkason

Sabato 30 settembre ore 16.15

Ternana-Reggiana 3-0

Marcatori: 9’ Celli, 11’ Diakite, 92′ Distefano

Domenica 1 ottobre ore 16.15

Palermo-Sudtirol

Bari-Como

Sampdoria-Catanzaro

Cittadella-Lecco

Domenica 1 ottobre ore 18.30

Cremonese-Parma

La classifica aggiornata alla 8° giornata

Parma ancora in testa alla classifica con la volontà di provare a scappare grazie alla trasferta sul campo della Cremonese in programma domani. Il Venezia assapora l’alta classifica.

Classifica: Parma 17, Venezia 15, Palermo e Como 13, Modena e Catanzaro 12, Cosenza 11, Sudtirol e Cremonese 10, Brescia e Cittadella 9, Pisa, Bari e Ascoli 8, Reggiana 7, Ternana e Spezia 5, FeralpiSalò 4, Sampdoria 3, Lecco 1.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Lecco e Brescia: 3 partite in meno

Pisa, Como, Sudtirol, Spezia, Palermo e Modena: 1 partita in meno

La classifica marcatori alla 8° giornata

In testa alla classifica marcatori della serie B resta sempre Daniele Casiraghi del Sudtirol a quota 6 gol, alle sue spalle c’è un terzetto all’inseguimento formato da Benedyczak del Parma, Coda della Cremonese e Mendes dell’Ascoli tutti a quota 3.